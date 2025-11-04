Orbán szerint a nemzetközi bankárvilág beállt a Tisza mögé

Orbán Viktor beleállt Németh Dávidba, miután a K&H Bank vezető elemzője egy hétfői háttérbeszélgetésen arról beszélt, hogy a piac a Tisza Pártra tesz.

Orbán azt írta a Facebookon, hogy „egy belga nagybank vezető elemzője is beszállt a kormányellenes kórusba. Magyarország már régóta csípi a nemzetközi bankvilág szemét. Az a bajuk, hogy a bankadóval bevontuk őket a közteherviselésbe. Ezért ekéznek lépten-nyomon.”

Orbán Viktor Fotó: Bankó Gábor/444

A miniszterelnök szerint a bankok azt várják a következő kormánytól, hogy csökkentse a gazdasági támogatásokat, vegye el a 13. havi nyugdíjat és felejtse el a 14. havit, vezesse ki a három- és kétgyermekes anyák adómentességét, csökkentse a sport- és kulturális támogatásokat, valamint szántsa be a 3 százalékos hitelprogramot.

„Visszasírják a 2010 előtti világot. Tegnap óta világos: a nemzetközi bankárvilág beállt a Tisza mögé. Erre szokták mondani: zsák a foltját.”

A napokban ez a második eset, hogy kormánytagok külföldi céget vádolnak meg a belpolitikába való beavatkozással. Lázár János építési és közlekedési miniszter szerint az osztrák építőipari cég, a Strabag szállt be a Tisza oldalán a kampányba.