Semjén szerint vérlázító botrány, ami a Szőlő utcában történt, ő is kíváncsi, ez hogy fordulhatott elő

Kemény kérdéseket kapott az éves parlamenti bizottsági meghallgatásán a Szőlő utcai botrány ügyében Tuzson Bence igazságügyi miniszter, akinél beszédesebb volt, mire nem adott választ.

Semjén Zsolt egészen megúszta ezt a kört, senki nem kezdett már Zsolti bácsizni, viszont Hilarion metropolita miatt számon kérték.

A hamisított AI-generálta videók ügyében Tuzson azt javasolta, aki sértve érzi magát, forduljon bírósághoz. Semjén pedig hosszan magyarázta, miért nem vonják meg Nagy Feró Kossuth-díját.

Egymás után hallgatta meg a Parlament Igazságügyi bizottsága Tuzson Bence igazságügyi miniszter és Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettest. Tuzsont jobban megsorozták az ellenzéki képviselők a Szőlő utcai botrány miatt.

Tuzson az expozéjában ezt a témát nem érintette, amire le is csapott Rónai Sándor DK-s politikus, a testület egyik alelnöke. „Fájóan hiányosnak” tartotta a beszámolót, különösen úgy, hogy Tuzson a „digitális polgári körök gyermekvédelmi egységének oszlopos tagja”, ráadásul ő tett jelentést a Szőlő utcai botránnyal kapcsolatban.

Rónai azt kérte számon, Tuzson miért állt elő 24 óra alatt egy olyan jelentéssel, ami szerint az ügyben nincs kiskorú érintett, holott a sajtóban írtak egy 12 éves és egy 14 éves lányról is. A 12 éves korában behálózott lány történetét a 444 tárta fel, ő az egyik, akit később a gyanú szerint prostitúcióra kényszerített a Szőlő utcai javítóintézet igazgatója, Juhász Péter Pál. A 14 éves lány az RTL-nek beszélt arról, hogy egy táborban Juhász a nemi szervén lévő piercingjét mutatta meg neki.

„Miért tagadják az igazságot? Mit üzen a Sárának nevezett lánynak, és a 14 éves Zsuzsának? Állítja, hogy ők nem léteznek, vagy bocsánatot kér tőlük?”

Rónai szerint ezek alapján nem igaz a megállapítás, hogy az ügynek ne lenne kiskorú érintettje (az ügyészség is azt kommunikálta eddig egyébként, hogy a nyomozással érintett cselekményben nincs kiskorú, illetve keddi közleményükben már úgy fogalmaztak, hogy „a gyanúsítással érintett időszakban már nagykorú fiatal”), úgyhogy ezek után megkérdezte, tartja-e Tuzson, hogy politikusi érintett sincs, van-e ebben bármi fejlemény. (Megjegyeznénk, hogy ellenzéki képviselők és más szereplők mindenféle bizonyíték nélkül kezdték kőkeményen rágalmazni Semjén Zsoltot.)

Fotó: Kovács Bendegúz/444

Felhozta annak a volt dolgozónak a nyilatkozatát is, aki Dobrev Klárának állította, a Szőlő utcában tizenéves gyerekeket kényszerítettek orális szexre, és számon kérte, őt miért nem hallgatta meg az ügyészség. Megkérdezte azt is, hogy mit gondol arról, hogy a körzetébe tartozó dunakeszi polgármester nem vonta vissza Juhász kitüntetését. Ő, és a momentumos Szabó Szabolcs számon kérte, milyen alapon tekinthetett bele a nyomozati anyagokba, és ez mennyire van rendben.

A tanácskozási joggal résztvevő Tordai Bence volt párbeszédes politikus arra is rákérdezett, hogy állnak a feljelentések hamis vádért meg rémhírterjesztésért, és a belengetett ügyekért. (A Fidesz szerint államellenes összeesküvésről volt szó.)

Tuzson: politikus nincs az ügy közelében

Tuzson több kérdésre egyáltalán nem válaszolt érdemben, inkább azt sorolta fel tételesen, hogy a DK milyen gyermekvédelmi (vagy annak beállított) törvényeket nem támogatott, majd mikor Rónai közbeszólt, hogy ő csak május óta képviselő, a kérdéseire válaszoljon a miniszter, Tuzson azzal vágott vissza, hogy ezeket a pártja nem támogatta, majd folytatta a felsorolást, összesen 12 tételt szedett össze.

Éppen ezért szerinte fura, ha ebben az ügyben a DK megszólal, majd felhozta Puzsér Róbertet, aki szerint a pedofília csak egy hajlam. „Ezeket a kérdéseket ezen a szemüvegen keresztül kell nézni”, és Tuzson szerint amit a DK-sok mondanak, az nem hiteles.

Tuzson megerősítette, hogy az ügynek „politikus nincs a közelében, ez teljesen biztos.” Az áldozatoktól való bocsánatkérés témája nem merült fel.

A miniszter elővette a rég elfelejtett szólamot arról, hogy az ebben az ügyben zajló politikai támadással a kormány működőképességét akarták aláásni. „Ez megengedhetetlen, ilyen nem volt a magyar politikai életben, ezt le kellett állítani” – mondta Tuzson, de arra már nem tért ki, hogy a minisztérium tett-e bármilyen ügyben feljelentést.

Fotó: Kovács Bendegúz/444

Arról is beszélt, attól, hogy a Szőlő utcai nyomozás anyagába belenézhetett, még nem befolyásolhatja az eljárást.

Semjén szerint vérlázító botrány, ami a Szőlőben történt

Semjén Zsolt meghallgatása visszafogottan zajlott, amin maga is meglepődött. Rónai Sándor arra kérdezett rá, hogy ha valóban 10 éve tart a nyomozás, mint ahogy arról Semjén annak idején beszélt, jól végzi-e a kormány a dolgát, hogy Juhász ilyen hosszan tudta vezetni az intézményt, prostituáltakat futtatva. Rákérdezett, hogy miért blokkolták a parlamenti vizsgálóbizottságot, és miért nem törlik el a gyónási titkot pedofilügyekben.

Semjén arról beszélt, az ügyben felszínes ismeretei vannak, korábban nem is tudta, hogy Juhász „a világon van”, de a látottak és a gyerekvédelemben dolgozók beszámolói alapján „vérlázító botrány”, ami ott történt.

Ráerősített, hogy az ügynek nincs kiskorú illetve politikus, kormánytag érintettje, de az igazgató a gyanú szerint prostituáltakat futtatott. „Én is kíváncsi vagyok, hogy ez hogy történhetett meg. Botrány, hogy egy évtizeden keresztül nem tudták börtönbe juttatni, de az átvilágítási törvény következtében előzetesben van.”

A 10 éve folyó nyomozásról Kuslits Gábor interjújában olvasott, szerinte az ügy feltárása a rendőrségre, az ügyészségre és a titkosszolgálatra tartozik. Vizsgálóbizottságot a folyamatban lévő nyomozás miatt nem állítottak fel, a gyónási titkot pedig az Alkotmány és a nemzetközi szerződések is garantálják szerinte, ráadásul nem is érne célt, mert akkor így senki nem gyónna erről.

Hilarion és Nagy Feró kitüntetései

Semjént Hilarion metropolitáról és Suzuki George nyilatkozatairól is kérdezték, amire hosszan beszélt arról, hogy neki munkaköri kötelessége a kapcsolattartás, otthonában soha nem fogadta a metropolitát, Suzukival pedig nem váltott félreérthető sms-eket. Fel is olvasta a meghallgatáson az üzenetváltásokat ennek alátámasztásra, és közölte, hogy nem ő kezdeményezte a beszélgetéseket. Suzuki George egyébként egyike volt azoknak, akiket kijelöltek a különböző egyházi ügyekben kapcsolattartóként. Arról, hogy a metropolita FSZB ügynök lenne, nem tud, és nem is az ő kompetenciája a kérdés. „Az, hogy valakinél van titkosszolgálati kockázat vagy nincs, nem rám tartozik, arra van a szakszolgálat.” Arról is beszélt, minden egyházi vezető vagy lelkész állampolgárságát támogatja.

Fotó: Kovács Bendegúz/444

Volt egy kis összecsattanása Tordai Bencével, aki a pedofil papokról kérdezte, ez fajult odáig, hogy Semjén kikérje magának, hogy valakit a barátjának tartsanak csak azért, mert átadott egy kitüntetést. Hilariont Suzuki George szexuális zaklatással vádolta meg, amit a metropolita tagad. Semjén „Suzuki nevű emberként” hivatkozott a japán fiatalra, akiről azt mondta, hogy lopás miatt körözik.

Jakab Péter volt jobbikos politikus, a Nép pártján elnöke azt kérte számon, hogy miért nem vonják vissza Nagy Feró Kossuth-díját azután, hogy Juhász Péter Pál kapcsán arról beszélt, a prostitúcióra kényszerített lányok is kerestek pénzt. Semjén Jakab írásbeli kérdésére már adott egy tömör választ – ami annyi volt, hogy „nem” -, ezt most bővebben is kifejtette. Arról beszélt, Nagy Feró kijelentése nem volt szerencsés, azzal nem ért egyet, senkit nem lehet tárgyként használni, de „nem gondolom, hogy Nagy Ferenc egy filozófiai vagy erkölcsi megnyilatkozást tett. Ő egy rockzenész, aki mondott valamit.”

Az életműve alapján kapta a Kossuth-díjat, a díjak megvonásával pedig eleve nem ért egyet, mert akkor végeláthatatlan folyamat indulna el, Nagy Feró ügyében pedig politikai hecckampány indult.

A mi hazánkos Apáti István megkérdezte, mit szól ahhoz, hogy Lázár sokkal szigorúbban büntetné a pedofil elkövetőket, legyen szó akár halálbüntetésről, tényleges életfogytiglanról vagy kémiai kasztrálásról, mire Semjén azt mondta, „érzelmileg azonosul Lázár János javaslatával”, értelmileg pedig a legszigorúbb megoldást támogatja, ami az uniós joggal összeegyeztethető.

Tuzson és az AI

Visszatérve Tuzson Bence meghallgatására, Tordai Bence kérdezett, hogy a miniszter egyetért-e azzal, hogy a mesterséges intelligencia generálta videókat bunkósbotként használják a kiélezett választási küzdelemben, és olyan szavakat adnak egy politikus szájába, amit nem mondott, generálva ezzel egy alternatív valóságot (ezt Magyar Péterrel játszotta el Orbán Balázs). Azt is tudni akarta, hogy dolgoznak-e olyan szabályozáson, ami egyértelmű helyzetet teremt, és az AI-generálta hamis videók választási csalásnak, megtévesztésnek minősülnek-e.

„Az, hogy nem jogász, még nem jogosítja fel arra, hogy csacsiságokat beszéljen” – reagált Tuzson. Az AI-t egy technológiának tartja, így is kell rá tekinteni, és a BTK-ban már megvannak a szabályok arra ha valami személyiségi jogot sért vagy hamisít. Azt javasolta, aki ilyet tapasztal, forduljon bírósághoz.

Nemrég megírtuk, egy ilyen eljárás hónapokig tart, ráadásul a választás előtt ilyen sokkal a lényegi kérdést nem is vehetik figyelembe, vagyis azt, hogy a választókat hogyan befolyásolja egy hamis videó.

Tuzson egyébként megígérte a mi hazánkos Apáti Istvánnak, hogy közben jár majd Toroczkai László pártelnök ügyében, akit kitiltott a Meta, és nem hajlandó visszaengedni.