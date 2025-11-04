Spanyolország állampolgárságot ad több olyan külföldinek is, akiknek a felmenői részt vettek a polgárháborúban

A spanyol kormány 170 olyan személynek adott állampolgárságot, akik a spanyol polgárháború idején a Nemzetközi Brigádokban harcoló önkéntesek leszármazottai, ezzel ismerve el harcukat a fasizmus ellen, ami a háború után a Franco-diktatúrává változott – írja a Guardian. Pedro Sánchez spanyol miniszterelnök egy madridi ünnepségen jelentette be a hírt, amit számos leszármazott meghatódva fogadott.

Spanyol polgárháború, brit önkéntesek a Nemzetközi Brigádban.
Fotó: ANN RONAN PICTURE LIBRARY/Photo12 via AFP

Becslések szerint kb. 32 000 önkéntes érkezett a világ különböző részeiből, hogy csatlakozzon az antifasiszta brigádokhoz a spanyol polgárháború idején. Közülük körülbelül 2500 férfi és nő Nagy-Britanniából és Írországból jött, közülük 530-an haltak meg a harcok során. Mostantól az ő leszármazottaik egy részének állampolgárságot biztosít Spanyolország. A spanyol miniszterelnök a rendezvényen elmondta az új állampolgárokkal kapcsolatban, hogy

„megtiszteltetés lesz honfitársainknak nevezni őket. Ugyanannak a demokráciának a védelmére szólítunk fel, amit ők is védelmeztek – egy olyan korban, amikor a demokrácia világszerte ismét veszélyben van.”

Az új állampolgárok között van Peter Crome nyugalmazott professzor is, aki Len Crome, a Nemzetközi Brigádok orvosának fia. Peter szerint a leszármazottak elismerése egy hosszú, évekig tartó kampány eredménye, amit Spanyolországban és más országokban működő civil szervezetek folytattak. 2009 és 2013 között 23, még életben lévő brigadista kapott spanyol állampolgárságot.

A spanyol kormány újabb lépéseket tett emellett a Francisco Franco Nemzeti Alapítvány betiltása érdekében is. Tíz napot adtak az alapítványnak, hogy megcáfolja a vádat, miszerint tevékenysége és céljai ellentétesek a demokratikus emlékezettörvény szellemével, mivel „a francoizmus dicsőítését” hirdeti, és „megalázza az áldozatok méltóságát”. A határidő lejárta után bírósági eljárás indul.

A kormány várhatóan még ebben a hónapban királyi rendeletet fogad el, ami elrendeli a fasiszta jelképek és a diktatúra más relikviáinak eltávolítását, „hogy végleg eltűnjenek utcáinkról, tereinkről, falvainkból és városainkból, mindenféle kifogás és késlekedés nélkül” – mondta Sánchez.

A nemzetközi önkéntesek elismerése mellett a kormány lerótta tiszteletét a diktatúra 18 áldozata előtt is, köztük Federico García Lorca költő előtt, akit 1936-ban gyilkoltak meg, valamint Luis Buñuel filmrendező előtt, akit száműzetésbe kényszerítettek, és akinek filmjeit cenzúrázták Spanyolországban.

Az ünnepségen kevésbé ismert, de jelentős személyiségeket is kitüntettek: Margot Moles Piñát, a női sport úttörőjét Spanyolországban, valamint Antonio Menchén Bartolomé szakszervezeti aktivistát. Az elismerést személyesen vehette át a 98 éves María Luisa Ramos Barril is, akit 1940-ben deportáltak a Mauthausen koncentrációs táborba.

