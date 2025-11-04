„Törökbálint megtelt” – ezúttal a gazdagokat akarják távol tartani az önazonossági rendelettel

POLITIKA
Városunk infrastruktúrája túlterhelt! – kezdi bejelentését Szőke Péter polgármester, aki egy helyi egyesület élén 10 év után leváltotta a korábbi fideszes városvezetést, és most a képviselőtestület elé terjeszt egy új rendelettervezetet Törökbálint „önazonosságának védelméről”.

Az általunk korábban megkérdezett jogászok szerint a helyi önazonosság védelméről szóló törvény egyértelműen azért született, hogy azok a települések, melyek távol akarják tartani a romákat vagy általában az alacsonyabb jövedelmű társadalmi rétegeket, ezt megtehessék. Törökbálint esetében azonban más motivációkról és nagyon más társadalmi rétegekről lehet szó,

a polgármester szerint a város infrastruktúrája nem bírja már el a betelepülőket.

Szőke Péter a kampányban a téglagyári lakópark beruházást krtizálja
Fotó: Szőke Péter/Facebook

A tervezett rendelet kizárólag két fejlesztési területre lenne érvényes. „Ez a két terület jelenleg még nem épült be, és a város infrastrukturális helyzete nem bír el további, nagymértékű beruházást.”

A polgármester két dologra külön felhívja a figyelmet: egyrészt Törökbálint vízkapacitása gyakran határértéken van, új cégeket már nem tudnajk fogadni, nyáron pedig évek óta részleges locsolási tilalmat kell bevezetni. Másrészt, hiába stabil a város pénzügyi helyzete, „az önkormányzatokat sújtó központi elvonások és a drasztikusan megnövekedett működési (pl. rezsi) költségek miatt a fejlesztésekre fordítható forrásaink sajnos jelentősen lecsökkentek.”

Az önazonossági rendeletre ezért eszközként tekint, és két, kiemelten érintett településrészre korlátozásokat vezetne be a polgármester: ez a volt téglagyár területe, illetve a Napliget.

  • A téglagyár helyére Csányi Sándorék cége, a Bálint Tó Invest Kft. tervez kereskedelmi célú épületeket, szállodát, irodákat és lakóházakat akar ott megvalósítani.
  • A Napliget területére pedig egy arab befektető tervezett luxusrezidenciákat, és egy hónappal ezelőtt lépett csak vissza a helyi ellenállás hatására.
A táglagyár és a tó
Fotó: Bálint Tó Invest

A polgármester javaslata két fő eszközt vezet be ezen területek védelmében: a lakcímlétesítés tilalmát a volt téglagyár területén, illetve betelepülési hozzájárulást a téglagyár és a Napliget területén történő ingatlantulajdon-szerzés esetén. Ez egyszeri 5 millió forint, amelyet a város az infrastruktúra fejlesztésére és fenntartására tud fordítani. Lakcím létesítése a Napliget területén 1 millió.

A nyilván sok kérdést felvető tervezetet a képviselőtestüket is tárgyalja majd, illetve társadalmi egyeztetésre bocsátják.

POLITIKA Szőke Péter Bálint Tó Invest Kft Csányi Sándor téglagyár törökbálint betelepülési hozzájárulás Napliget
