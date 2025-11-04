Vasúti átjáróban előzött, majd kétszer is büntetőfékezett a rádudáló rolleres előtt egy autós

Újabb veszélyes autósról került fel videó az internetre, miután a BpiAutósok publikálta egy rolleres sisakkamerás felvételét.

A balesetveszélyes helyzet a főváros XVI. kerületében, egy vasúti átkelőnél alakult ki. Miközben a rolleres áthajtott az átkelőn, hirtelen megelőzte egy piros színű autó. A rolleres szerint az autó már piros jelzésen hajtott át, de ezt a felvétel alapján nem lehet bizonyítani.

Miután kiértek az átjáróból, a rolleres rádudált az elévágó autóra. A kocsi sofőrje ekkor büntetőfékezéssel reagált. Pár másodperccel később a rolleres újra rádudált az autóra, mire a sofőr másodszor is büntetőfékezett. Ezt a manővert már csak úgy tudta baleset nélkül megúszni a rolleres, hogy bal oldalról megelőzte a kocsit.

A rolleres a veszélyes helyzet után felhajtott az úttal párhuzamos járdára. A kocsi a merőlegesen futó utca és a járda találkozásáig követte a rollerest, majd amikor látta, hogy nem tud utána menni, visszahajtott a párhuzamosan futó útra, és elment a következő, járdára merőleges utcáig, ahol megállt.

A rolleres ezután felgyorsított, és elhajtott a parkoló kocsi mögött. Kamerafelvételén azonban látni lehetett, ahogy a sofőr kiszáll az autóból. Vélhetően azért, hogy folytassa a konfrontációt. A rolleres azonban ekkor már méterekre járt.