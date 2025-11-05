A legesélyesebb cseh külügyminiszter-jelölt lejjebb tekerné az Ukrajnának nyújtott katonai támogatást

Csehország az új Babiš-kormány megalakulásával visszafoghatja Ukrajnának nyújtott támogatását – erről beszélt Filip Turek, a várhatóan külügyminiszteri posztra kerülő politikus a Politico Playbooknak adott első nemzetközi interjújában.

Turek a szélsőjobboldali Autósok párt legismertebb tagjaként arról beszélt, hogy az új kormány „megtartja NATO-kötelezettségeit és a nemzetközi jog tiszteletét”, de a katonai támogatásról a humanitárius segítségre helyezi át a hangsúlyt, miközben a cseh biztonsági érdekeket helyezi előtérbe.

Filip Turek Fotó: Filip Turek/Facebook

A politikus szerint Prága nem tervezné azonnal megváltoztatni Oroszországgal kapcsolatos politikáját, de az új irányvonal a szuverenitásra és a be nem avatkozásra épül majd. Turek azt is kiemelte: elsődleges cél a konfliktus eszkalációjának elkerülése, amely veszélyeztetné Csehország energiabiztonságát és gazdasági stabilitását. Ezzel Csehország közelebb kerülhet Magyarország álláspontjához, jegyzi meg a Politico.

Turek kinevezése heves belföldi vitákat váltott ki: korábbi, rasszista és szexista közösségi médiás bejegyzései miatt támadják, amit ő tagad, és jogi lépéseket fontolgat. Hasonló botrány övezi Petr Macinkát, a lehetséges környezetvédelmi minisztert is, aki korábban az emberi tevékenység klímaváltozásban betöltött szerepét nevezte „puszta propagandának”. A cseh kormányalakítás nehézségeiről, és ebben Turek szerepéről itt írtunk bővebben. (Politico)

Frissítés: az eredeti cikkben rossz képet tettünk be a politikusról, a hibát javítottuk.