A Széchenyi fürdő vizét is veszélyezteti Tiborcz volt üzlettársának irodatömbje, a BGYH minden eszközt bevet a vízkincs védelmében

Évi 3 millió köbméter termálvizet termelne ki zuglói gigantikus irodaházak fűtésére a Bayer Construct, hívta fel a figyelmet Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő kedden.

A Bosnyák téri komplexum geotermikus kútja ugyanazt a vízbázist használná, mely a fővárosi gyógyfürdőket is táplálja. A zuglói helyszín miatt a Széchenyi és a Paskál közvetlenül is érintett. A Qubit által is idézett tanulmány szerint azon a területen, melyen a zuglói irodaház áll

„további kutak lemélyítése vagy a kitermelendő vízmennyiségek megnövelése beláthatatlan károkat okozhat a meglévő vízkivételekre”.

A 444 ezért megkereste a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt.-t (BGYH), mi a véleményük a beruházásról.

Fotó: Németh Dániel/444

A BGYH válaszában azt írta, a „budapesti termálkarszt kifejezetten érzékeny, miközben olyan összetett és bonyolult rendszer, amelyben még az alapos kutatások mellett is nehéz megjósolni, milyen rövid- és hosszú távú változásokat okozhat a nagy mennyiségű plusz termálvíz kivétele és adott esetben hűtött víz visszasajtolása.” Csökkenhet a vízhozam és a kitermelt víz hőmérséklete, de lokálisan akár nőhet is a vízhőmérséklet és minden ilyen változás okozhat problémát, írják. Kedvezőtlen hatás lehet többek között a víz áramlási irányának vagy a nyomásviszony megváltozása.

„Határozott szakmai álláspontunk, hogy csak olyan engedélyezési lépésekhez járulunk hozzá bármekkora hozamú termelés és visszasajtolás esetén, amelyek hiteles mérésekkel alátámasztottak, tudományosan megalapozottak, és egyértelműen kizárják a társaságunk által üzemeltetett fürdők kútjainak vízbázisára gyakorolt negatív hatásokat – a Bayer Construct Zrt. építkezése kapcsán ez közvetlenül a Paskál fürdőt és a Széchenyi fürdőt érinti.”

A BGYH érintett a Zugló Városközpont kútjának kijelölési folyamatában, és ügyfélnek minősül az eljárásban, amiben szeretnének is részt venni, amint az megindul. Ugyanakkor még csak az engedélyezést előkészítő előzetes egyeztetések zajlanak.

Azt írják, a BGYH minden, akár jogi eszközöket is bevet, hogy megvédjék a termálvizek vízbázisait.

A fentebb már említett, a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság munkatársai által jegyzett tanulmány szerint „a Budapest környéki termálkarszt hidraulikai és hőmérsékleti egyensúlyának megbontása igen kockázatos”.

Budapest jelenlegi termálkútjainak zöme abban a piros zónában található, amely „tiltott terület, ide visszasajtolással se javasolt engedélyt kiadni, illetve ne érintse újonnan kijelölendő védőidom sem” – írják, márpedig a Bayer Construct zuglói irodaháza is ebben a piros zónában van.

A Bayer az erdélyi NER-milliárdos és egykori Tiborcz-üzlettárs Balázs Attila érdekeltségébe tartozó építőipari nagyvállalkozás. A bosnyák téri beruházást a kormány kiemelt közérdekűnek minősítette, a rendeletben megadott kedvezményekkel Balázs cége mentesült szinte minden korlátozás alól. Az eredetileg lakásokkal teli városközpont helyett azonban irodaházakat és plázát építtet a Bayer, az irodákat pedig 244 milliárd forintért az állam meg is vette, a tervek szerint a NAV fog odaköltözni.