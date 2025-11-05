AI-jaj, a piac ideges (hű de ideges a piac)

reggel 4
Forrás

Szürke, jó reggelt kívánok! Ez itt megint itt a 444 napindító (és nem az egyedüli) hírlevele, benne azt elmúlt nap legfontosabb híreivel, anyagaival.

De előtte szolgálati közlemény: jön a 444 új riportfilmje, a Minden hétvégén háború.

FIDESZ/TISZA

Szijjártó Péter a modern magyar politikatörténet egyik legnagyobb botrányának nevezte a Tisza állítólagos adatszivárgását. A Mandiner listázni kezdte a feltört Tisza appból kikerült neveket, Magyar Péter egy Orbán-idézettel reagált. Németh Balázs megszerezte egy tiszás aktivista ellopott lakcímét, majd elment a háza elé videót forgatni, amiben burkoltan azzal fenyegetőzött, hogy tudja az aktivista címét. Alföldi Róbert közölte, hogy perel, és Krekó Péter is azt mondta, hogy nem töltötte le az appot.

Megnéztük, mire költik a tízmilliókat a kormánypárti frakciók, és kiderült, hogy Csuti cége gyártja a KDNP TikTok-videóit, a Fidesz pedig 80 millióért rendelt közvélemény-kutatásokat.

Abból a kijelentésből, hogy bárki nyer, költségvetési kiigazítás kell, a közmédiában az lett, hogy megszorítások lesznek, ha nyer a Tisza, majd Orbán is rárepült Németh Dávid szavaira, csak teljesen másra futott ki az okfejtése – így most egyszerre három narratíva is fut a fideszes univerzumban az ügyről. Magyar Péter szerint teljes a káosz az orbáni propagandában.

  • Politikai veszélyt jelent a Fidesznek, hogy a kistelepüléseken is rossz a gazdasági hangulat.
  • A Tények legújabb tartalma: a TV2 hírolvasói és műsorvezetői egy meglepetésvendéggel együtt kitöltik a nemzeti konzultációt.
  • Magyar Péter újabb halálos bűne: pulóveres időben pulóverben gereblyézett – a Fidesz államtitkári szinten kezeli a kérdést.
  • Pikó, Karácsony és Jámbor nyílt levélben állítja, hogy a DK és az MSZP a Fideszt segíti a józsefvárosi időközin.

BELFÖLD

A Országgyűlés igazságügyi bizottsága egymás után hallgatta meg Tuzson Bence igazságügyi minisztert és Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettest, akik kemény kérdéseket kaptak a Szőlő utcai botrányról, de szóba került Hilarion és az AI-kampányok szabályozása is. Tuzson Bence kormányzati jelentésben mondta ki, hogy Juhász Péter Pál ügyében nincs kiskorú érintett, de ez ellentmond több körülménynek is, amit a történetről tudni lehet: amikor a parlamentben erről kérdeztük a minisztert, eljutott odáig, hogy ezt a kérdést tisztázni kellene.

Fotó: Kovács Bendegúz/444

Hűtlen kezeléssel és hamis magánokirat felhasználásával is meggyanúsították a Szőlő utcai javítóintézet volt igazgatóját: Juhász Péter Pál a gyanú szerint élettársát és a kizsákmányolt lányokat is fiktív módon alkalmazta a javítóintézetben.

Pintér Sándor mesterterve úgy csökkentené a kórházak zsúfoltságát, hogy megnehezítené, hogy egyáltalán beutaljanak oda, és több feladatot kapnának a háziorvosok.

  • „Törökbálint megtelt” – most a gazdagokat akarják távol tartani az önazonossági rendelettel.
  • Kiadták a nemzetközi elfogatóparancsot az egykori MSZP-s terézvárosi alpolgármester, Fürst György ellen.

TRUMPIZMUS

Teljes az arconpörgés a Pentagonban, egymást érik az újabb és újabb feladatok: atomrobbantások felújítása, venezuelai csapások előkészítése, most pedig egy nigériai fegyveres beavatkozás előkészítése, a keresztény közösségek védelme miatt – talán nem meglepő, de a nigériai helyzetben egy jóféle fegyveres beavatkozás nem megoldást jelentene, hanem olaj lenne a tűzre.

Fotó: ANDREW HARNIK/Getty Images via AFP
  • Trump a szövetségi források megvonásával fenyegetőzik, ha a „kommunista” Zohran Mamdani nyeri a New York-i főpolgármester-választást.
  • Az USA enyhíti egyes szankcióit Fehéroroszországgal szemben, ideértve a Lukasenka repülőgépe ellenit is.

KÜLFÖLD

84 évesen meghalt Dick Cheney, George W. Bush egykori alelnöke.

Dick Cheney 2017-ben
Fotó: Ethan Miller/Getty Images

Váratlanul nagyot esett néhány fontos AI-részvény az amerikai tőzsdén, egyre többen számítanak a gigantikus AI-lufi kidurranására, és a piacok nagyon idegesek.

  • A Shein az összes szexbabát tiltólistára tette, miután a franciák kifogásolták, hogy gyermeknek kinéző szexbabákat is árulnak a platformján.
  • Meghalt az észak-koreai „államfő”, aki végigszolgálta a Kim dinasztiát.
  • Nem csak Ázsia lehet veszélyforrás: Brazíliában is találtak koronavírusos denevéreket.

KULTÚRA

Véres mesterséges intelligenciával és sokkolással támad az első magyar true crime sorozat: a háromrészes miniszéria Magda Marinkóról, az 1990-es évek hírhedt, szabadkai születésű bérgyilkosáról szól.

  • Hivatalosan is meghirdették a 2026-os Szigetet.
  • Oscar-jelölést kapott a Sanyiról, Békéscsaba agyonrugdosott közkakasáról szóló film.
reggel 4 napindító reggeli hírlevél hírlevél reggel 4
