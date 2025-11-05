Angelina Jolie Herszonba látogatott

Az ukrán sajtó szerint az Oscar-díjas színésznő és az UNICEF jószolgálati nagykövete, Angelina Jolie ellátogatott az ukrajnai Herszonba, ahol több egészségügyi intézményt is felkeresett a városban, köztük egy szülészetet és egy gyermekkórházat.

A látogatást egy jótékonysági segélyprogram keretében szervezték. Egy videón az is látható, amint a Herszoni Katonai Közigazgatás vezetője átadja Jolie-nak a „Herszon” emlékérmét, amelyen a város bejáratánál álló oszlop és a Szabadság tér látható. Utóbbi az a hely, ahol a város lakói a megszállás idején tüntetéseket tartottak.

Jolie már korábban is járt Ukrajnában: 2022 áprilisában Lvivbe látogatott humanitárius küldetés keretében. (United24Media)

Nemrég írtunk arról, hogy Herszonban az oroszok szándékosan drónokkal vadásznak a civilekre, az ENSZ szerint ezzel Oroszország háborús bűncselekményt követ el.