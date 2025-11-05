Életfogytiglani börtönre ítélték egy németországi hospice-kórház ápolóját, aki azért adagolta túl a gyógyszert a betegeknek, hogy nyugodt legyen az éjszakai műszakja

Életfogytiglani börtönbüntetésre ítélték szerdán egy németországi hospice-kórház egykori ápolóját, akit tíz gyilkosság, illetve 27 gyilkossági kísérlet vádpontjában talált bűnösnek az aacheni bíróság.

A 44 éves elítélt egy Würselenben működő hospice-intézményben dolgozott, ahol 2023 decembere és 2024 májusa között túladagolta az altatót vagy a fájdalomcsillapítót számos betegnek. Az ügyészség szerint a férfi azzal az indítékkal követte el a bűncselekményeket, hogy zavartalan legyen az éjszakai műszakja.

Fotó: Adrien Nowak/Hans Lucas via AFP

A bíróság határozata szerint a bűncselekmény különösen súlyosnak minősíthető, emiatt az elítéltet még 15 év után sem helyezhetik szabadlábra. A férfi a tárgyalásán tagadta az ellene felhozott vádakat, és a védelem felmentő ítéletet kért. A nyomozók szerint azonban nem kizárt, hogy a most bíróság előtt bizonyított eseteken túl az egykori ápoló még további betegek halálát idézte elő, a hatóságok több évre visszamenőleg vizsgálnak gyanús eseteket. (MTI)