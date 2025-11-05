Hilarion volt asszisztense szerint a metropolita rendszeresen lobbizott Semjén Zsoltnál Kirill pátriárka és mások ügyében

Hilarion metropolita volt asszisztense, aki szexuális zaklatással vádolta az orosz papot, a Deník N-nek adott interjút, amelyben arról beszélt, hogy Hilarion hogyan lobbizott oligarcháknál, Orbánnál és Semjénnél Kirill pátriárka és mások érdekében.

Amíg Hilarion Budapesten tartózkodott, az akkori orosz–japán származású asszisztense, George Suzuki kísérte. Suzuki később elhagyta az országot, és a papot szexuális zaklatással vádolta, vádjait titokban készített felvételekkel támasztotta alá.

A Deník N-nek adott interjúban most Hilarion más tevékenységéről beszélt, miszerint gyakori kapcsolatot tartott befolyásos orosz oligarchákkal, akiktől állítása szerint készpénzt kapott, továbbá kiemelkedő kapcsolatokat ápolt Orbán Viktor magyar miniszterelnökkel és Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettessel. A most 23 éves Suzuki vallomását fényképekkel, felvételekkel és egyéb dokumentumokkal támasztotta alá. A Deník N az általa szolgáltatott információkat más forrásokból is ellenőrizte.

Elmondása szerint Hilarion nemcsak megbeszélésekre vitte magával a fiatal férfit, hanem orosz oligarchák luxusjachtjaira is, eközben történtek a zaklatások is.

Suzuki szerint Hilarion magyarországi tartózkodása alatt egyéni találkozókat folytatott Orbán Viktorral, akivel többek között oxfordi tanulmányai révén ismerkedett meg. Rendszeresen, havonta egyszer találkozott Semjén Zsolttal is. A fiatal asszisztens rendszerint részt vett ezeken a találkozókon.

Mint ismert, Magyarország többször is megakadályozta, hogy az Európai Unió szankciókat vezessen be Kirill pátriárka ellen. Hilarion ezeken a találkozókon Kirill érdekeit lobbizta Semjénnél, Suzuki szerint pedig Hilarion ezt büszkén el is dicsekedte neki.

„Hilarion jelentős szerepet játszott abban, hogy Kirill pátriárkát ne vegyék fel a szankciók listájára” – mondta Suzuki a Deník N-nek.

Semjén Zsolt és Hilarion metropolita, miután Semjén átvette a „Dicsőség és becsület” rend II. fokozatát 2022. szeptember 13-án Fotó: Magyar Ortodox Egyházmegye

„De szó esett azokról az oligarchákról is, akik már szerepeltek a szankciós listákon. Hilarion például segített nekik magyar állampolgárságot vagy tartózkodási engedélyt szerezni, illetve vállalkozást működtetni, amiért különböző előnyöket kapott. Például befektetésekért vagy a szankciók feloldásáért folytatott lobbitevékenységért. Millió eurók voltak a tét” – mondta a volt asszisztens. Hozzátette, hogy ő maga nem hallotta közvetlenül a tárgyalások tartalmát, de szerinte Hilarion gyakran dicsekedett ezekkel neki.

Suzuki szerint a nagy összegű készpénzátadások többsége külföldön zajlott. Hilarion az oligarchák megbízásából Dubajba, Szardíniára vagy Izraelbe repült, és mindenhová magával vitte asszisztensét. „Nem vettem közvetlenül részt a tárgyalásokon. Ő szégyellte, hogy a jelenlétemben pénzt kérjen az oligarcháktól. Néhányan adtak neki pénzt, mások nem” – mondta a volt asszisztens. Például Domodedovo repülőtér egykori tulajdonosa, Valery Kogan, aki Izraelben fogadta őt és Hilariont, nem vált „szponzorrá”.

„Tudod, néhány nagyon gazdag ember ezt jótékonyságként értékelte. Hilarion azt mondta nekem, hogy Kirill pátriárka is kap pénzt az oligarcháktól, állítólag azért, hogy tovább ossza. De ő semmit sem oszt szét, mindent megtart. Ezért keresett Hilarion saját szponzorokat.”

A pap az ezeken az utakon kapott pénzt Suzuki vagy a metropolita más munkatársa a bőröndjeiben szállította vissza Magyarországra.

Amikor Suzuki először bejelentette Hilarionnak, hogy távozni akar, megfenyegette őt. A volt asszisztens úgy véli, hogy a metropolita a fenyegetések során egy másik munkatársára, Vyacheslav Li-re utalt, aki állítása szerint az orosz hírszerzés, az FSZB alkalmazásában állt.

„A magyar rendőrség az FSZB-vel való együttműködés gyanúja miatt vizsgálta őt. A magyar titkosszolgálatok kihallgatták. Hilarion azzal oldotta meg a problémát, hogy felhívta Semjén miniszterelnök-helyettest. Ezt követően a titkosszolgálatok azonnal békén hagyták” – állította Suzuki, hozzátéve, hogy Li maga többször is beszélt az FSZB-vel való együttműködésről: „Nem láttam semmilyen írásos dokumentumot, ami ezt megerősítené, de utalt rá. Néha beszélt a témáról.”

Suzukitól származik az a videófelvétel is, amelyen Hilarion látható, ahogy lőgyakorlatozik az FSZB központjában.

Hilarion metropolita, azaz polgári nevén Grigorij Alfejev 2009 óta vezette az orosz ortodox egyház külkapcsolati osztályát, azaz egyfajta külügyminisztere volt a befolyásos szervezetnek. Az egyházfő, Putyin hű kiszolgálójának, Kirill pátriárkának a jobbkeze volt, őt tartották az idősödő főpap lehetséges utódjának. Ezért érte meglepetésként sokakat, hogy 2022 júniusában váratlanul Budapestre helyezték. Mindenféle találgatások kezdődtek arról, miért kellett távoznia Moszkvából. Először úgy tűnt, a háborúról gondol mást, mint az egyháza és országa vezetői, de aztán valószínűbbnek tűnt, hogy valójában az orosz ortodox egyház európai vagyonának bebiztosítására küldhették ide. A 444 a vácdukai kastélyánál is járt.