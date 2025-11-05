Japán katonákat vet be a halálos medvetámadások megfékezésére

A japán hadsereget is bevetették az ország északi, hegyvidéki részén, miután a helyi hatóságok segítséget kértek a medvetámadások megfékezéséhez. Az akció Kazuno városában indult, ahol hetek óta arra kérik a lakosokat, hogy kerüljék a sűrű erdőket, sötétedés után maradjanak otthon, és viseljenek csengőt az élelem után a házak környékén kutató medvék elriasztására.

A környezetvédelmi minisztérium adatai szerint április óta több mint 100 medvetámadást regisztráltak Japán-szerte, rekordnak számító 12 halálos áldozattal; a halálesetek kétharmada Akita prefektúrában és környékén történt. „Mivel a medvék továbbra is benyomulnak a lakott területekre, és naponta nő a sérülések száma, semmiképp sem halogathatjuk az ellenintézkedéseket” – mondta Tokióban Kei Sato kabinethelyettes.

Akita prefektúrában az idei medveészlelések száma hatszorosára, 8000 fölé ugrott, ezért a kormányzó múlt héten az Önvédelmi Erők segítségét kérte. Szerdán Kazunóban egy teherautó, több terepjáró és több mint egy tucat katona gyűlt össze. Feladatuk a dobozcsapdák kihelyezése, szállítása és ellenőrzése, míg a kilövéseket a megfelelő fegyverzettel rendelkező hivatásos vadászok végzik.

A hatóságok szerint a növekvő medveállomány, az éghajlatváltozás miatt eltolódó természetes táplálékforrások és a vidéki elnéptelenedés egyre gyakoribb ember–medve találkozásokhoz vezetnek. Az idősödő, létszámában megfogyatkozott vadászréteg már nem bírja a terhelést. Az utóbbi hónapokban medve támadt meg vásárlókat egy szupermarketben, turistát egy buszmegállóban, és megsebesített egy dolgozót egy üdülőnél.

Japánban a fekete medvék az ország nagy részén elterjedtek, akár 130 kilót is nyomhatnak. A Hokkaidó szigetén élő barnamedvék tömege elérheti a 400 kilót is. (Reuters)