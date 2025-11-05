Keményen beszólt Trumpnak győzelmi beszédében New York új polgármestere

Kedden Zohran Mamdanit választották meg New York polgármesterének, az ő és győzelme hátteréről itt írtunk.

Mamdani nem habozott, és győzelmi beszédében azonnal nekitámadt Donald Trump amerikai elnöknek. Egy változásokkal teli korszak nyitányáról beszélt, arról hogy előre kell menekülni. Az új polgármester azt mondta, bátran fel kell vállalni az új irányt, és „az oligarchiára és az önkényre nem engedékenységgel, hanem azzal az erővel kell válaszolni, amelytől fél”.

Mamdani meg is nevezte az amerikai elnököt, mondván „ha van valaki, aki meg tudja mutatni egy Trump által elárult nemzetnek, hogyan győzheti le őt, az épp az a város, amely felemelte”.

„Donald Trump, tudom, hogy néz minket. Négy szavam van önhöz: tekerje fel a hangerőt”, majd az elnököt egy rosszindulatú háziúrhoz hasonlította, aki kihasználja az albérlőit. Azt ígérte véget vet annak a korrupciós rendszernek, mely lehetővé tette, hogy a „Trumphoz hasonló milliárdosok kibújjanak az adófizetés kötelezettsége alól”. Megígérte a dolgozói jogok bővítését, mondván, ezzel az „őket kizsákmányolni próbáló főnökök nagyon kicsire zsugorodnak.”

A bevándorlásellenes republikánusoknak azt üzente Mamdani, hogy „New York továbbra is a bevándorlók városa marad, a bevándorlók által épített, a bevándorlók erejével működő város, amit mától egy bevándorló vezet”.

Turmp annyit reagált a beszédre, hogy „…ÉS ÍGY KEZDŐDIK!”