Lázár háborúja: Magyarország legnagyobb alvállalkozójának kiszorítása

POLITIKA
„A Strabag átbaszott minket”

- mondta a mocskos szájú utcai harcos imidzsét az utóbbi hónapokban ingatlan- és kastélytulajdonos miniszterként felpumpáló Lázár János, miután az osztrák nagyvállalat nem teljesítette az M30-as autópálya helyreállítását a szerinte vállalt határidőig. „Mindenkinek a fantáziájára bízom, hogy mit jelent az, hogy ha valaki megpróbálja Magyarország kormányát megszívatni, vagy szórakozik például velem” - tette hozzá Lázár, aki ugyan korábban is szívesen keménykedett osztrák érdekeltségekkel, Bécsben pedig még a sétálóutcára is kimerészkedett, hogy testközelből mutassa meg a migránspoklot, most azonban már nyílt hadüzenetet küldött az egyik legnagyobb osztrák vállalatnak.

Az ezredforduló környékén még nagy hullámokat vert, hogy Orbán Viktor „osztrák vircsaftról” beszélt, aminek „véget kell vetni” (akkor éppen a zsebszerződésekről volt szó, és ez akkor még sokkal durvább szövegnek számított a politikában), de most már nem határ menti földbirtokosokat, hanem Európa egyik legnagyobb építővállalatát szorítaná ki a magyar kormány.

Bár a Strabag 2010 után intenzíven igyekezett építkezni a NER felé is, és számos megbízást kaptak még mostanában is, Lázár nagyon szívesen beszél arról, hogy teljesen kitenné őket a magyar piacról.

„Semmi szükség nincs arra, hogy Magyarországon megbízást kapjanak”

- jelentette ki a miniszter, aki a közbeszerzési törvény módosításával még alvállalkozóként sem engedné a közpénzek közelébe az osztrák vállalatot.

Fotó: Lázár János/Facebook

A Strabag a Fidesz-mag számára látszólag tökéletes politikai célpont: a magyar piac jelentős részét a rendszerváltás után többek szerint kétes eszközökkel megszerző külföldi nagyvállalat ellen a célcsoportban gond nélkül működhetnek a gazdasági szuverenitásharc szólamai. Ráadásul ott az M30-as autópálya általuk 40 milliárd forintért épített szakasza: bár csak 2021-ben adták át, már 2024 februárjában le kellett zárni, mert Szikszónál az egész töltés megcsúszott, és az aszfalt szétrepedt egy 150 méteres szakaszon. A magyar kormány szerint a felelősség nem is kérdéses:

„A Strabag elrontotta a kivitelezést, nyilvánvaló hiba volt a megbízása”

- mondta Lázár. Februárban ő azt állította, hogy október 30. a határidő, eddig kell a Strabagnak helyreállítani az autópályát. Miután erre nem került sor, Lázár már az Orbán-kormány „átbaszásáról” beszélt, majd előállt azzal, hogy titokban a Strabag pénzeli Magyar Pétert. El kell őket távolítani Magyarországról.

A Strabaggal szembeni ellenszenvnek a jobboldalon régi hagyománya van Magyarországon és az osztrák radikáljobbos FPÖ köreiben is, akik a Fidesz szövetségeseiként politikailag most gyorsan rá is csatlakoztak az ügyre. Ők különösen utálják a Strabag fő tulajdonosát, az Ausztriában nagyon befolyásos Hans Peter Haselsteinert, aki régóta támogatja a liberális erőket Ausztriában. De a Strabag politikai mozgásainak és az ezekkel szembeni kritikáknak nagy múltja van a magyar közéletben is.

Strabag Demokraták Szövetsége

A Strabag igazi európai nagyvállalat, nemzetközileg is jelentős osztrák multi, a rendszerváltás után pedig hatékonyan terjesztette ki a piacait Kelet felé. Visszatérő vádak szerint mindig is erősen építettek arra, hogy az állami út- és vasútépítéseknél különösen fontosak a jó politikai kapcsolatok. Ez az osztrák pártokráciában is nagyjából annyira megszokott, mint nálunk (elég csak Hans-Christian Strache ibizai videójára gondolni, amin az FPÖ-nek az ügybe belebukó akkori elnöke teljesen természetes módon beszél a politikai alapon osztogatott építési megbízásokról), de ez a mechanizmus Kelet-Közép-Európában és a Balkánon is kiválóan működik. Azt nem lehet mondani, hogy a Strabag ne ismerte volna a dörgést, vagy ne lettek volna meg a kapcsolatai.

