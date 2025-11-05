Legalább 11 ember meghalt, miután tűz keletkezett egy boszniai idősotthonban

Legalább 11 ember meghalt, és több mint 30-an megsérültek egy tűzben, amely kedd este tört ki egy idősek otthonában a boszniai Tuzlában, erősítették meg a hatóságok.

Fotó: AHMET BESIC/Anadolu via AFP

A lángok a lakókomplexum hetedik emeletén csaptak fel, ahol mozgásukban korlátozott idősek tartózkodtak. A sérültek között tűzoltók és mentőmunkások is vannak, közölte Zijad Lugavić, Tuzla polgármestere.

Forrás

Szerdán rendkívüli üléseket tartottak a helyzet felmérésére, miközben a hatóságok továbbra is vizsgálják a tűz keletkezésének okát. (Euronews)

külföld tűz idősek otthona Tuzla halottak bosznia idősek