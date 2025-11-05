Magyar Péter: „A rettegő hatalom ott tart, hogy háborút indított a saját nemzete ellen”

Csákberényben indította legújabb országjárását Magyar Péter, aki azt ígérte, hogy a választásig mind a 3155 településre eljut ő, vagy a Tisza politikusai, szakértői, és az egyéni jelöltjeik, akiket november 30-án mutatnak majd be.

Magyar a rendezvényen többször felhozta a tiszás adatok nyilvánosságra kerülését. Első körben arról beszélt, hogy „a rettegő hatalom ott tart, hogy háborút indított a saját nemzete ellen, nem volt olyan rendszerváltás óta, hogy egy hivatalban lévő kormány listázza, fenyegeti, zsarolj a magyar embereket és ellopja az adataikat,” listázza és fenyegeti az embereket, a Fidesz-frakció szóvivője pedig munkaidőben megy ki civilek lakhelyére.

Fotó: Németh Dániel/444

Később is egyértelműen a kormányt vádolta az adatok ellopásával, amihez szerinte külföldi szolgálatok nyújtottak segítséget. Felhozta, hogy a miniszterelnök az ügyben nemzetbiztonsági vizsgálatot indított, majd számon kérte, hogy „hol volt Orbán Viktor Mihály adatvédelmi vagy nemzetbiztonsági szakember”, amikor Kubatov-listát vezettek a magyarokról, az oroszok feltörték a külügy szervereit és minden érzékeny információt elvittek, amikor a védelmi ügynökség adatait lopták el, feltörték az EESZT-t vagy a Krétát, amivel több millió magyar fiatal adatai kerültek veszélybe, vagy mikor a 2017-es konzultáció idején a Yandex nevű orosz forráskódot alkalmazták jogellenesen. (Az EESZT a kormány szerint informatikai rendszer hibája miatt állt le, de súlyos volt az is, mikor az Oktatási Hivatal rendszerét sikerült feltörni, amivel 55 ezer diák, tanár és dolgozó adata szivároghatott ki.)

Magyar arról beszélt, ha valakit bántódás ér az adatok nyilvánosságra kerülése miatt, jelezze a párt vagy a szigetek felé.

Magyar szerint a mostani „aljas fenyegetés” nem véletlen, azért van, mert „október 23-án mindenki számára nyilvánvalóvá vált”, hogy ők vannak többen. Szerinte a Fidesznek minden idők legkisebb Békemenetét sikerült összehoznia, amin szerinte 50 ezren vettek részt, míg a tiszáén ennél háromszor-négyszer többen.

(Napokig beszélt a két oldal arról, hogy ki nyerte október 23-at, az egész egy kőkemény információs háborúvá vált. Az túlzás, hogy a Tisza menetén 150-200 ezer ember vett volna részt, de az biztos, hogy a tiszás tömeg kétszer annyi ideig vonult, mint a Békemenet. Természetesen a Fidesz is azt állítja, hogy a Békemeneten voltak többen, Magyarra jóval kevesebben voltak kíváncsiak, csakhogy egy idő után a Fidesz belezavarodott a saját számaiba, A hivatalos cellainformációk szerint mindenesetre a Kossuth téren 80, míg a Hősök terén 45 ezer ember volt a beszédek kezdetekor.)

Fotó: Németh Dániel/444

Szerinte nem csak a menetekből és a közvélemény-kutatásokból látszott, hogy ők vannak többségben, érezni, hogy „megbillent” a társadalom, a regnáló hatalomban elveszett a bizalom, a fideszes képviselők és a propaganda a röhögő fejek száma alapján elvesztette hitelességét. Felhozta azt is, hogy egy kutatás szerint a Tisza-kormányt több kérdésben tartanák hitelesnek az emberek. Magyar szerint

„október 23-a és november 4-e óta új helyzet van az országban.”

Szerinte a Karmelitában kitört a pánik, úgy hallotta, a miniszterelnök nemrég tudta meg a valós támogatottsági adatokat, ezért is jelentett be Orbán Viktor országjárást, ami Magyar szerint nem lesz valódi. Ismét kihívta a miniszterelnököt vitára – ezt most a győri polgármester vetette fel -, azt üzenve, hogy Orbán ne meneküljön.

„Az ország egy korrupt, hazug és kivagyi miniszterelnöknél csak egy korrupt, hazug, kivagyi és gyáva miniszterelnököt érdemel kevésbé.”

Beszélt arról is, hogy november 15. után az adventhez közeledve a békéről, szeretetről, működő és emberséges országról fog beszélni, és ígérte, hogy mindenhova visz majd ajándékokat, adományokat, és a településeken állítanak karácsonyfát is.

Szerinte miközben az emberek békében akarnak élni, a „mentális terror” – mint a háborús uszító plakátok, a mesék közti háborús reklámok – terheli az országot.

Azt a fórumon sem árulta el, hogy pontosan hányan töltötték ki a Nemzet Hangja 2 konzultációt, csak annyit mondott, több százezren tették meg. Állítása szerint azért nem beszél számokról, mert azzal kiderülne, hányan töltötték le a Tisza Appot. A sajtónak azt javasolta, hogy ha pontos számokat akar tudni, kérdezze meg az orosz nagykövetet.

Fotó: Németh Dániel/444

A Nemzet Hangja 2-n öt kérdést tettek fel, és csaknem 100 százalék támogatta, hogy a Tisza-kormány indítson független vizsgálatot a gyermekbántalmazási ügyek feltárására. Csaknem 99 százalék támogatta a minimálbér adójának 9 százalékra csökkentését és az átlagbér alatt keresők adókedvezményét, illetve a legalacsonyabb nyugdíjak megemelését és a nyugdíjasok plusz támogatását. Az 1 milliárd feletti vagyonokra kivetett adó 96 százalékos támogatást kapott, a családi kedvezmények bővítése 90,8-at.

Magyar azt mondta, ezt is beépítik majd a leendő Tisza-kormány programjába, ami számonkérhető társadalmi szerződés lesz. Magyar azt ígérte, a programjukról januárban hoznak ki egy összefoglalót, ők nem árulnak zsákbamacskát. Megint elmondta, hogy nem támogatnak migrációs paktumot, kvótákat, megtartják a határkerítést, de nem engednek ki embercsempészeket sem, mint a jelenlegi kormány.

Magyar a beszéd során belebakizott a „víz az úr” idézetbe, ezért az azonnali javítás után még a beszéd végén is elmondta egyszer, utána jöttek a kérdések.