Órákra lezárták a brüsszeli repteret, mert drónt észleltek

Drónészlelések miatt kedd este lezárták a brüsszeli Zaventem Repülőteret és a liège-i repülőteret, ami miatt számos gépnek, máshol kellett leszállnia, több pedig nem tudott felszállni, írja a Reuters. Szintén aznap este pedig a müncheni reptér egyik kifutópályáját is le kellett zárni, miután a pilóta drónt észlelt.

Kurt Verwilligen, a belga légiforgalmi irányító szolgálat szóvivője elmondta, hogy helyi idő szerint nem sokkal 20 óra előtt egy drónt észleltek a brüsszeli repülőtér közelében, amelyet ezt követően biztonsági elővigyázatosságból lezártak.

Fotó: Dursun Aydemir/Anadolu Agency

A brüsszeli repülőteret kétórás szüneteltetés után rövid időre újra megnyitották, ám újabb drónészleléseket követően ismét lezárták. A Flightradar szerint azonban már újraindult a légiközlekedés.

A nemzeti légitársaság, a Brussels Airlines közölte, hogy 15 induló járat nem tudott felszállni, míg nyolc beérkező járatot más repülőterekre irányítottak át. A másik lezárt, liège-i repülőtér főként teherszállítási központként működik.

Az esetek azt követően történtek, hogy a hétvégén drónokat észleltek egy belga katonai légibázis felett. Theo Francken védelmi miniszter azt mondta: a keddi incidens láthatóan profi elkövetők műve volt, akik célzottan az ország destabilizálására törekedtek.

Kedden este rövid időre lezárták a müncheni repülőtér egyik kifutópályáját is feltételezett drónészlelés miatt.

A rendőrség szóvivője szerint egy pilóta jelentette, hogy drónt látott leszállás közben. A hatósági vizsgálat nem tudta megerősíteni a drón jelenlétét - közölte a szóvivő. A kifutópályát késő este újranyitották.

Az utóbbi hónapokban drónok számos fennakadást okoztak Európa-szerte. Szeptemberben a koppenhágai repülőteret négy órára, az oslóit pedig három órára zárták le drónészlelések miatt. Emellett feltételezett orosz drónészlelések is történtek a lengyel és román légterekbe.