Pár tízezres követőtáború TikTok-sztár a Louvre kirablásának egyik gyanúsítottja

Ahogy arról mi is beszámoltunk, francia rendőrség letartóztatott egy 39 éves férfit, akit az év (évtized?) egyik legvakmerőbb bűncselekményével, a párizsi Louvre-ban történt ékszerrablással hoznak összefüggésbe. A gyanúsított Abdoulaye N. nem más, mint a Pompidu központ egykori biztonsági őre, egyben motormédiás közösségi médiás mini-sztár, művésznevén „Doudou Cross Bitume”, aki több tízezres követőtáborral rendelkezett a TikTokon és YouTube-on. Videóiban Párizs utcáin száguldozik, gyakran éppen azzal a Yamaha TMax robogóval, amilyen típusú járművet a rablás során is használtak a meneküléshez.

A férfi nem most találkozott először a rendőrséggel, viszonylag hosszú bűnügylajstromot sikerült már összegyűjtenie: a rendőrségi nyilvántartás szerint tizenöt különböző bűncselekménnyel hozták már kapcsolatba, köztük kábítószer-szállítással, jogosítvány nélküli vezetéssel és egy 2014-es ékszerbolt-rablással. A szomszédai ugyanakkor segítőkész, barátságos emberként írták le, aki gyakran segített másoknak a lakóházban.

Fotó: LAURENT CARON/Hans Lucas via AFP

A férfit hat nappal a rablás után, otthonában, az észak-párizsi Aubervilliers városrészben fogták el, szervezett lopás és bűnszövetkezetben elkövetett bűncselekmény gyanújával tartóztatták le. Bár a nyomozás még folyik, a hatóságok szerint a férfi részben beismerő vallomást tett.

Abdoulaye N. egy másik, kisebb súlyú ügyben is bíróság elé állt volna – rongálás és közösségi tulajdon megrongálása miatt –, de a tárgyalást a médiaérdeklődés miatt elhalasztották. Ügyvédje a vélelmezett ártatlanság elvének megsértésére hivatkozott, mondván: ügyfele „a közvélemény által már elítélt emberként” áll a bíróság előtt. (Guardian)