Rekordhosszú ideje áll az amerikai kormányzat

36 napja állt le az amerikai kormány, ezzel ez a leghosszabb időszak, amióta az amerikai kormány működésképtelen.

A kormányzati leállás október 1-jén kezdődött, és azzal indokolták, hogy a Kongresszus nem tudott megegyezni az új költségvetési megállapodásról. Ennek következtében a kormányzati dolgozók fizetés nélkül maradtak, sokakat kirúgtak, és több millió amerikai maradt alapvető szolgáltatások nélkül. A demokraták és a republikánusok hetek óta patthelyzetben vannak, kompromisszum jelei nélkül. Ugyanakkor John Thune, a Szenátus többségi vezetője és a legfőbb republikánus, elmondta, hogy „megérzése” szerint lehetséges áttörés van kilátásban.

„Egyszerűen csak azt gondolom, az ilyen helyzetek működését figyelembe véve, megérzésem szerint közelítünk a megoldáshoz” – mondta Thune.

A korábbi kormányzati leállás rekordját Donald Trump első elnöki ciklusa alatt tartották, és 2019-ben 35 napig tartott, mielőtt véget ért.

Fotó: YASIN OZTURK/Anadolu via AFP

A leállást követően több ezer szövetségi dolgozó fizetés nélkül maradt, és egyre nő az aggodalom az amerikai légi közlekedés lehetséges zavarai miatt, mivel a légiforgalmi irányítók és a repülőtéri személyzet is fizetés nélkül dolgozik.

Kedden Sean Duffy közlekedési miniszter a Fox Newsnak azt mondta, hogy az Egyesült Államok egyes légtérterületeit le kellhet zárni, ha a kormányzati leállás folytatódik. Mintegy 13 000 légiforgalmi irányító, akik kormányzati alkalmazottak, fizetés nélkül dolgozik a leállás miatt.

A leállás nem csak a dolgozókat, de a rászoruló amerikaiakat is súlyosan érinti, ugyanis az Egyesült Államokban minden nyolcadik ember a Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP) élelmiszersegítségére támaszkodik, ám az idei hónapban csak a támogatás egy része kerül kifizetésre a költségvetés hiánya miatt. A Trump-kormányzat eleinte azt mondta, hogy novemberben nem folyósítanak Snap-támogatásokat, de egy amerikai bíróság elrendelte, hogy a tartalékkeretekből biztosítsanak némi segítséget az embereknek.

Az Egyesült Államok Szenátusának tagjai több mint tucatnyi alkalommal szavaztak ugyanazon rövid távú finanszírozási törvényjavaslatról a kormány újranyitására, eredménytelenül. Kedden ismét próbálkoztak, de sikertelenül. A javaslat szeptemberben átment a Képviselőházon.

A demokraták eddig nem voltak hajlandók támogatni a rövid távú kormányzati finanszírozási intézkedést, amíg a republikánusok nem egyeznek bele az alacsony jövedelmű amerikaiak egészségügyi támogatásainak meghosszabbításába. A republikánusok ezt visszautasították, azzal vádolva a demokratákat, hogy a kormányt túszul ejtik más, nem kapcsolódó politikai célok érdekében. (BBC)

