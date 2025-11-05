Távozásának körülményeiről nyilatkozott a Blikk volt főszerkesztője

A 24.hu-nak adott interjút Nagy Iván, a Blikk előző főszerkesztője. Nagy az után távozott a lap éléről, hogy annak kiadóját átvette az Index kiadója, a kormányközeli Indamédia. Ennek hátteréről, és a Blikk jelentőségéről itt írtunk.

A volt főszerkesztő arról beszélt, hogy múlt héten több napot is Svájcban volt, ahol találkozott a Ringier vezetőivel, akik egy szót sem szóltak neki arról, hogy pár nappal később eladják a céget. Azt, hogy valami készül, azért sejtette Nagy, mert még Zürichben kapott egy meghívót egy rendkívüli, pénteki értekezletről.

Végül hazaérkezése után, csütörtökön közölték vele, hogy a Blikk kiadóját eladják a kormányközeli Indamédiának, a hír pénteken vált hivatalossá.

Hétfő reggel közölték vele, hogy az új tulajdonosok főszerkesztőváltást szeretnének, és bulvárosabb irányba vinnék el a lapot. Nagy azt mondja, eddigre már ő is eldöntötte, nem akarja megtartani a főszerkesztői posztot.

„Ha ma Magyarországon egy médium kormányközelben van, akkor valamilyen formában a részévé válik a kormányzati kommunikációnak. ... Mindig iszonyatosan figyeltem erre, hogy a tevékenységem ne legyen politikai, és ne is lehessen politikai fegyverként kezelni”

- fogalmazott Nagy, azt is hozzátéve, hogy őt tavasszal azért hívták a Blikk élére, hogy átpozicionálja a lapot: kevesebb bulvár, több közélet és gazdaság. Arra viszont nem számít, hogy a váltás miatt tömegével távoznának újságírók a laptól.