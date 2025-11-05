Trump újrajelölte Elon Musk űrhajós spanját a NASA élére

űr
  • Link másolása
  • Facebook
  • X (Twitter)
  • Tumblr
  • LinkedIn

Donald Trump újrajelölte a milliárdos magánűrhajóst, Jared Isaacmant a NASA igazgatói posztjára, miután korábban visszavonta a jelölését az Elon Muskhoz fűződő kapcsolata miatt, számolt be a Guardian.

„Ma este örömmel jelölöm Jared Isaacmant, aki sikeres üzletember, filantróp, pilóta és űrhajós, a NASA igazgatójává. Jared szenvedélye az űr iránt, űrhajós tapasztalata és az a törekvése, hogy feszegeti a felfedezés határait, feltárja a világegyetem rejtelmeit, és előmozdítsa az új űrgazdaságot, ideálissá teszik őt, hogy egy merész új korszakot vezessen be a NASA számára. Gratulálok Jarednek, feleségének, Monicának és gyermekeiknek, Milának és Livnek” – írta Trump kedden a Truth Socialon.

A lépés több hónappal azután történik, hogy Trump visszavonta Isaacman első jelölését – aki Elon Musk milliárdos szövetségese – ugyanarra a posztra májusban. Pusztán egy héttel Isaacman megerősítése előtt Trump ezt posztolta: „A korábbi kapcsolatok alapos áttekintése után visszavonom Jared Isaacman jelölését a NASA élére. Hamarosan be fogok jelenteni egy új jelöltet, aki küldetés-orientált lesz, és az űrben Amerikát helyezi előtérbe.”

Isaacman eredeti jelölésének visszavonása néhány nappal Musk hivatalos távozása után történt, a SpaceX vezérigazgatójának a „különleges kormányzati alkalmazottként” betöltött szerepe a kormányzati hatékonysági osztály (Doge) élén feszültséget teremtett a Trump-adminisztrációban, és néhány tanácsadót frusztrált. Trump azzal is megvádolta Muskot, hogy túlzott befolyást próbált szerezni magának, amikor arra kérte az elnököt, hogy nevezze ki barátját, Jared Isaacmant a NASA élére. Később Trump Sean Duffy-t, a közlekedési minisztert nevezte ki ideiglenes NASA-igazgatónak, amíg állandó vezetőt választanak.

Jared Isaacman és Hayley Arceneaux az indulás előtt.
Fotó: JOE RAEDLE/Getty Images via AFP

Isaacman, a Shift4 volt vezérigazgatója, széles körű támogatást élvez az űriparban, ugyanakkor a képviselők aggályokat fogalmaztak meg Muskhoz és a SpaceX-hez fűződő kapcsolatai miatt, ahol magánűrutazóként több százmillió dollárt költött. Korábban a Demokrata Pártnak is adományozott. Áprilisi meghallgatásán azt hangsúlyozta, hogy egyensúlyt kell találni a NASA jelenlegi Hold-központú felfedezési stratégiája és a Marsra való fókuszváltás között, mondván, az Egyesült Államok mindkét célpontot megtervezheti.

Mint a NASA 18 000 alkalmazottját irányító vezető, Isaacmannak nehéz feladata lesz a Mars-prioritás végrehajtása, tekintve, hogy az ügynökség évekig és milliárdokért dolgozott azon, hogy visszajuttassa űrhajósait a Holdra.

A Trump általi újrajelölésre reagálva Isaacman köszönetet mondott a X-en, kiemelve a közösség támogatását: „Nem tudom, hogyan nyertem el ennyi ember bizalmát, de mindent meg fogok tenni, hogy megfeleljek ezeknek az elvárásoknak.

űr nasa jelölés Donald Trump SpaceX Jared Isaacman Elon Musk
Kapcsolódó cikkek

Musk burkoltan pedofíliával vádolta meg Trumpot, miután megalapította saját pártját

Trump szerint a milliárdos csak a Teslák állami támogatásának végétől fél, ezért kezd önálló politikai projektbe.

Kolozsi Ádám
külföld

Négy civillel a fedélzetén történelmet írt a SpaceX Crew Dragon űrhajója

Asztronauta nem volt a fedélzeten.

Kaufmann Balázs
űr