Zelenszkij: Orbán Putyint támogatja Ukrajna uniós csatlakozásának blokkolásával

Oroszország egyértelmű támogatását jelenti, hogy Orbán Viktor blokkolja Ukrajna Európai Uniós csatlakozását – mondta Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kedden Pokrovszkban az Euronews európai bővítésről szóló csúcstalálkozóján.

Szerinte Kijev teljesítette az első tárgyalási forduló megnyitásához szükséges jogi és technikai feltételeket, ezért a magyar félnek tiszteletben kell tartania az uniós szabályokat és értékeket.

Volodimir Zelenszkij Fotó: JOHN THYS/AFP

Zelenszkij, aki online kapcsolódott be a csúcstalálkozóba, azt mondta: nem neki kell „ajánlatot tennie” Orbánnak, hanem a magyar kormányfőnek kell „valamit kínálnia Ukrajnának”, amely egész Európát védi az orosz agresszióval szemben. Úgy fogalmazott, hogy a magyar vétó „nagyon is egyértelmű támogatása” Putyinnak, és Ukrajna „nem szeretne új frontokat” nyitni a szomszédokkal – még politikai értelemben sem –, miközben a túléléséért harcol.

(via Telex)