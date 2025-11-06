A NAIH szerint jogellenes listázni azokat, akiknek kiszivárogtak az adatai, Magyar Péter feljelentésre buzdít

Több bejelentést kapott a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, miután a Tisza Párttól ellopott személyes és különleges adatokat több médiaszolgáltató is felhasználta. A megkeresések miatt a Péterfalvi Attila vezette hatóság közleményt adott ki.

A NAIH egyelőre adatvédelmi incidensnek nevezi a 200 ezer tiszás adatának nyilvánosságra kerülését, ugyanakkor a közleményben többször is felhívták a figyelmet arra, hogy attól, ha egy párt - jogellenesen - nem hozott megfelelő adatbiztonsági intézkedéseket a tárolt adatok védelmére, bűncselekménynek is minősülhet az adatok megszerzése.

Az informatikai rendszer sérülése lehet közügy, de ez még nem jogalap arra, hogy a megszerzett személyes adatokat illetéktelen tárolja vagy nyilvánosságra hozza. A média önálló felelősséggel rendelkezik az adatkezelésért, be kell tartani az adatvédelmi rendeletet, és a tudósításoknak arányosaknak kell lenniük – hangsúlyozta a hatóság.

A Tisza Világ app bemutatója Fotó: Németh Dániel/444

Az Péterfalviék szerint nem probléma, ha egy újságíró arra használja az adatbázist, hogy ellenőrizni tudja az adatok valóságtartalmát vagy kíváncsi az emberek véleményére, de az „már ellentétes lehet az adatvédelmi követelményekkel, ha egy cikkben lehozzák az adatbázisban szereplők személyes adatait, akár csak úgy, hogy belinkelik azt a honlapot, ahol ez elérhető.”

Ezzel ugyanis fokozzák a jogsértés mértékét és az érintettek magánszférájára gyakorolt negatív hatást.

Figyelembe kell venni az érintettek kiszolgáltatott helyzetét, és azt, hogy korábban vállalták-e nyilvánosan a politikai véleményüket, vagy volt-e közéleti szerepvállalásuk.

Péterfalviék szerint az jogellenes, ha a politikai vélemény mellett nyilvánosságra hozzák például valakinek a lakcímét vagy telefonszámát is. Fokozottan figyelni kell az érintettek magánélethez, otthonuk tiszteletben tartásához fűződő jogaikra, és nem lehet senkit zavarni vagy zaklatni.

Leírták azt is, hogy a médiaszolgáltató csak akkor és úgy tárolhatja ezeket az adatokat, ha képes igazolni, hogy az adatvédelmi rendelet követelményei szerint kezeli az adatokat. Zárásként hozzátették, az imént felsorolt követelmények azokra a közéletben aktív szereplőkre is vonatkoznak, akik az adatvédelmi incidens következtében nyilvánosságra került személyes és különleges adatokat felhasználják, mikor véleményt mondanak.

A Fidesz villámgyorsan elkezdte saját célra használni a tiszások ellopott adatait, Németh Balázs frakciószóvivő például elment egy tiszás aktivista háza elé forgatni, és azzal kérkedett, hogy tudja, a XV. kerületben ki töltötte le az appot, más videóra rögzítve hívogatja a listán szereplőket, a Promenád pedig listázta a Csongrád megyei érintetteket, és a Mandiner is lehozott neveket. Ráadásul egyes helyeken olyanokat is megneveztek – akár csak névazonosság alapján -, akik le sem töltötték a Tisza Világ appot.

Közben Magyar Péter arra buzdítja az érintetteket, hogy a „fideszes adatlopás”, fenyegetések és listázások miatt tegyenek feljelentést a rendőrségen – ugyanis az adatlopás szerinte a Büntető törvénykönyvbe ütközik - és forduljanak a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz is.

Magyar szerint Orbánék átléptek egy határt azzal, hogy civileket, művészeket, újságírókat és bírókat listáznak és fenyegetnek, és minden felbujtónak, megrendelőnek és elkövetőnek felelnie kell a tettéért.

A Tisza Párt több ezer önkéntesének adata először októberben került nyilvánosságra, pár napja pedig 200 ezer Tisza Világ app felhasználó adatait tették közzé illegálisan. A Tisza Párt szerdán a 444-nek azt írta, folytatólagos adatlopás történt, vagyis nem egy körben fértek hozzá az adatokhoz.