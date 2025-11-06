Budapest lenyomta az államkincstárt, döntött a Kúria a szolidaritási adó ügyében

A Magyar Államkincstár elvesztette a fővárosi önkormányzat ellen indított felülvizsgálati pert a szolidaritási hozzájárulás ügyében – írja a Népszava. A Kúria minden pontban a fővárosi önkormányzatnak adott igazat, és helyben hagyta a Fővárosi Törvényszék ítéletét. További felülvizsgálatnak nincs helye.

Ezzel a Népszava cikke szerint megnyílt az út a szolidaritási hozzájárulás 2023-as, 2024-es és 2025-ös részleteinek jogtalannak tartott beszedése miatt indított perekben, amelyeket a Kúria döntésére várva függesztettek fel.

A szolidaritási hozzájárulás ügye minden jogi fórumot megjárt: a Fővárosi Törvényszéktől kezdve a Fővárosi Ítélőtáblán és az Alkotmánybíróságon át egészen a Kúriáig. A Kúria határozata perdöntő lehet a felfüggesztett eljárásokban, de nem jelenti azt, hogy az elmúlt években elvont milliárdokat és ezek kamatait automatikusan visszakapja a főváros.

Hatalmas összegről van szó: 2023-ban 58 milliárd forint szolidaritási hozzájárulást követelt a fővárostól az állam, 2024-ben 75 milliárdot, idén 89,1 milliárdot. Ha a Kúria ítélete alapján meg is nyerik a felfüggesztett pereket, a pénzek visszaszerzéséért újabb polgári pereket kell indítani. A kincstár ezzel együtt dönthet úgy, hogy nem várja meg a pereket, inkább visszafizeti a pénzt.

Az államkincstár több alkalommal is inkasszózta a főváros számláit az elmúlt években, ez történt legutóbb idén szeptemberben is. Nem mellesleg annak ellenére, hogy júniusban a törvényszék kötelezte az államkincstárt, hogy a korábban levont milliárdokat utalja vissza Budapestnek.