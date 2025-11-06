Death metal dallal lepte meg a zsűrit a Miss World Chile egyik versenyzője

Ignacia Fernández, 27 éves modell múlt héten vasárnap mindenkit meglepett, amikor a Miss World Chile 2025 elődöntőjében egy death metal dallal állt elő. Fernández saját együttesének, a Decessus egyik saját dalát énekli el báli ruhában, zenekari társa, Carlos Palma gitáros kíséretében.

Az előadás első néhány másodpercében a közönség és a zsűri is megdöbbent, a döbbenetet aztán álló ováció váltotta fel: az egyik zsűritag azt mondta, hogy még soha nem látott ehhez hasonlót szépségversenyen. Fernández be is került a szépségverseny 20 legkedveltebbje közé, és bejutott a döntőbe, amelyet november 9-én, vasárnap rendeznek.

Saját bevallása szerint egyébként a metal személyiségének és életének „alapvető részét” képezi, számára ez „a menedéket, az erőt” jelenti. Fellépése utáni interjújában azt mondta, már nem próbál meg beilleszkedni. Inkább megpróbálja megmutatni magát olyannak, amilyen. (Blabbermouth)