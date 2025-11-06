Eddig csak 78-an kaptak magyar aranyvízumot, de a közvetítők bevétele 2 milliárd forint is lehet

Nem igazán pörög az új letelepedésikötvény-biznisz, az aranyvízumbiznisz, hiába a kormányzati hátszél. Az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság adatai alapján egyelőre nem özönlenek a befektetők az aranyvízumként is emlegetett rendszerbe, augusztus végéig mindössze 273-an jelentkeztek, írja a hvg.hu. Közülük is csupán 78-an vitték végig a procedúrát és kaptak 10 évre szóló letelepedési engedélyt a magyar hatóságoktól.

Az aranyvízumot tavaly július óta teszi lehetővé az Orbán-kormány, hogy az Európai Gazdasági Térségen kívülről érkezők – például ázsiai vagy arab üzletemberek – befektetéseik révén szerezzenek tartózkodási engedélyt Magyarországon. Az engedélyhez kétféle módon lehet hozzájutni: vagy 250 ezer euró értékben fektet az illető a megfelelő ingatlanalapba, vagy 1 millió euróval támogat egy felsőoktatási alapítványt. Utóbbival azonban feltehetően nem sokan élnek, hiszen hiába drágább, ugyanúgy csak 10 évre szóló letelepedési engedélyt lehet szerezni vele. Tehát a 250 ezer euróval és a 78 aranyvízumossal számolva nagyjából 7,8 milliárd forintos bevétele származott ebből az országnak az első évben.

Jelenleg csak két alapkezelő szerzett engedélyt, hogy a programban részt vegyen, a Tiborcz Istvánhoz kötődő Gránit Alapkezelő, valamint a Spirit Asset, amely a korábbi letelepedésikötvény-bizniszben is érintett körhöz tartozik. Ők azonban közvetlenül nem kereshetik meg a leendő aranyvízumosokat, ezért közvetítőcégek kutatják fel a potenciális befektetőket. A közvetítését jellemzően 25 millió, legfeljebb 35 millió forintot számolnak fel, vagyis a 78 aranyvízumossal számolva a közvetítők nagyjából 2 milliárd forintos bevételhez jutottak a program által.