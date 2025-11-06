Eljárhat a Kúria a Tisza Világ appot letöltő bírókkal szemben

Miután az ismeretlen hátterű, de a kormánymédia által gyakran idézett Tűzfal csoport a tiszás adatlopással kapcsolatban sorozatosan posztol arról, hogy bírók is szerepelnek a nyilvánosságra került adatbázisban, és még néhány állítólagos érintettet is megneveztek, reagált a Kúria.

Nem a bírókat ért támadást utasította vissza, hanem azt közölte, készen állnak a megfelelő eljárások lefolytatására, de ehhez szükség van arra, hogy „meghatározott személyre vonatkozó, pontos, ellenőrizhető bizonyítékkal alátámasztott információ álljon rendelkezésre.”

Az nem derült ki, hogy hogyan akarnak információkat beszerezni.

Varga Zs. András, a Kúria elnöke Fotó: Soós Lajos/MTI/MTVA

A Kúria arról írt, a bíróságokba vetett közbizalom alapja a függetlenség és pártatlanság, ezért tiltja az Alaptörvény a bírák párttagságát és politikai tevékenységét, a kötelező magatartási szabályok megsértésének pedig következményei vannak. Közleményük szerint az igazságszolgáltatás függetlensége és pártatlansága védelmében, valamint a közbizalom fenntartása érdekében most is készek az eljárások lefolytatására.

A NAIH is megszólalt az ügyben, a Péterfalvi Attila vezette hivatal az közölte, az adatlopásban érintettek listázása jogellenes.