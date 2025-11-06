Felfüggesztett börtönt kért az ügyészség Iványira

A csoportosan elkövetett hivatalos személy elleni erőszak bűntettével vádolt Iványi Gáborra két év felfüggesztett börtönbüntetést kért a Fővárosi Nyomozó Főügyészség – értesült a 24.hu. Ezt a Központi Nyomozó Főügyészség is megerősítette.

Iványi Gábor szeptemberben Fotó: Bankó Gábor/444

Az ügyben Gurmai Zita MSZP-s országgyűlési képviselő, Donáth Anna volt momentumos EP-képviselő, Szél Bernadett és Herényi Károly volt országgyűlési képviselő és két társuk ellen is vádat emelt, ugyanerre hivatkozva, de esetükben is egytől két évig tartó felfüggesztett börtönt kértek. A főügyészség szóvivője azt mondta, ilyen esetekben ennél enyhébb büntetést nem lehet indítványozni.

Az ügyészség pár nappal ezelőtti közleménye szerint azért emeltek ellenük vádat, mert megpróbálták megakadályozni, hogy a különösen nagy vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás ügyében nyomozó pénzügyőrök bemenjenek az Oltalom Karitatív Egyesület központjába még 2022 februárjában.

Iványi az ügyészségi közlemény után arról beszélt, várható volt, hogy vádat emelnek ellene a választások előtt, ha úgy ítélik meg, hogy ez hozhat szavazatokat. Iványi szerint ez öngól volt a hatalom részéről.