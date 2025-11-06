Illegális iskola működött Mark Zuckerbergék birtokán

A kaliforniai Palo Alto Crescent Park negyedében található Mark Zuckerberg és családja otthona. Idővel a birtok egyre nagyobbra bővült, amely aggodalommal töltötte el a szomszédokat. 2021-ben pedig észrevették, hogy egy iskola is működik a területen, ami a környékre vonatkozó jogszabályok alapján illegális, ezért összefogtak, hogy bezárassák azt. A Wired által megszerzett 1665 oldalnyi dokumentum szerint a „Bicken Ben School” (BBS) névre keresztelt iskolának akár 30 diákja is lehetett.

Fotó: ALEX WONG/Getty Images via AFP

A BBS, a kaliforniai Oktatási Minisztérium adatbázisában szereplő bejegyzés szerint 2022. október 5-én nyílt meg. Ez azonban egy évvel azutáni dátum, hogy a szomszédok felfigyeltek az iskolára. Az államnak benyújtott dokumentumok szerint 2022 és 2025 között az iskola tanulóinak száma kilencről tizennégyre nőtt, akik 5 és 10 év közöttiek voltak. A szomszédok azonban nagyjából 15-30 diákot figyeltek meg, sőt egy 2025. júniusi „BBS” álláshirdetésben foglaltak szerint az iskola „jelenlegi létszáma 35-40 diák, és további növekedést terveznek”.

Ahhoz egyébként, hogy a Zuckerberg család magániskolát üzemeltethessen a lakóövezetben található telkén, „feltételes használati” engedélyre van szüksége a várostól. A Wired által megszerzett dokumentumok és a Palo Alto-i nyilvános tervezési kérelmek adatbázisa alapján azonban úgy tűnik, hogy Zuckerbergék sosem kérvényezték vagy kapták meg ezt az engedélyt.

Ugyan a hatóságok idén tavasszal felszólították Zuckerberg ügyvédjét, hogy az iskola szüntesse be működését, a Wired bizonyítékai szerint az még nyár végén is működött. A szomszédok szeptember óta viszont nem láttak diákokat a környéken. Az intézmény egyesek szerint elköltözött, de hogy hova, arról nincsenek információk.