Jó a kézimeccs? És a konzultációval mi van?!

Szó szerint minden létező felületen próbál emlékeztetni a kormány és a propagandája arra, hogy éppen fut egy nemzeti konzultáció.

Olvasónk hívta fel a figyelmet arra, hogy a szerda esti kézilabda magyar kupa közvetítése során szinte végig kint volt a bal felső sarokban a nemzeti konzultáció felirat, a zászlóval. Őt egyébként ez eléggé idegesítette.

Fotó: Duna World/Médiaklikk

A felvétel a Médiaklikken elérhető, így bárki nyomon követheti, ahogy felbukkan majd eltűnik a felirat a képernyő sarkából.

Fotó: Duna World/Médiaklikk

Szerda este egyébként az FTC és a Tatabánya játszott egymás ellen.