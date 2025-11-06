Két Facebook-oldallal kerüli ki Tuzson Bence a politikai hirdetések tiltását

Két új Facebook-oldallal próbálja kijátszani Tuzson Bence igazságügyi miniszter, Pest 05-os választókerületének országgyűlési képviselője a Facebook-hirdetések tiltását - hívta fel a figyelmet Vajda Viktória momentumos képviselő.

Tuzson a hivatalos politikusi oldala mellett elkezdte építeni a TZSN és a Ma is tanultál valamit oldalt.

A TZSN oldalon nem látszik, hogy ez a miniszterhez köthető tartalom lenne, a saját Facebook-oldalán közzétett videókon viszont ugyanazt a logót használja.

Fotó: Tuzson Bence hivatalos Facebook-oldala

És a jelenleg 12 követővel rendelkező TZSN:

A Táj-Zöld-Szépség-Nyugalom szavak kezdőbetűi, a sz alternatív kezelésével

A TZSN oldalon 20 aktív hirdetés fut, egyelőre hétköznapi videókat futtatnak „Biztonságos jövő” és „Család, egészség” posztszövegekkel.

A Ma is tanultál valamit oldal elnevezése elég megtévesztő, a régi Indexnek volt egy nagyon hasonló néven futó sorozata. Itt nemcsak a logó árulkodó, hanem maga a miniszter beszél a videókban arról, hogy

Te tudtad azt, hogy van olyan állat, ami ismeri a halhatatlanság titkát?

Te tudtad, hogy a méhek felismernek téged?

Szerinted mi történne akkor, ha elsírná magát egy űrhajós?

Te tudod hol van a jármű?

Fotó: Ma is tanultál valamit Facebook-oldal

Ezen az oldalon egyelőre ez a négy videó fut, a képi megoldások és szövegezés alapján a kisebb gyerekekre célozva. Minden videóját hirdetésben is tolja.

Vajda Viktória szerint a hirdetésekkel a választókerületben élőket targetálja már most.

A TZSN, ami egy rettenetesen kínos mozaikszó: Táj – Zöld – Szépség – Nyugalom, és véletlenül a miniszter neve is, magánhangzók nélkül.

Vajda szerint szégyen, amit Tuzson csinál. Máshogy is leírta: „vagy éppen SZGYN, hogy TZSN is megértse.”