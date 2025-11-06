Kiss László óbudai polgármester a nyomásgyakorlás jegyében kész lezárni egy sávot a Szentendrei úton

Bevallása szerint örömmel vegyes döbbenettel értesült Kiss László 3. kerületi polgármester arról, hogy elindul a HÉV felújításának közbeszerzése. Mint közleményében írja, örömmel, „mert a kormány által okozott gazdasági válságnak immáron harmadik éve áldozatául esik a HÉV felújítása”. De „döbbenettel, mert alacsonyabb műszaki tartalommal kerülhet megvalósításra, de arról, hogy mi lesz ez az alacsonyabb műszaki tartalom, semmit sem tudok”.

Mivel a polgármester elfogadhatatlannak tartja, hogy „évekig tartó egyeztetés eredményeit dobják ki”, ezért azonnali konzultációkat követel a kormányzat részéről a kerülettel és a fővárossal is.

A kerület nem enged korábbi HÉV-ügyi követeléseiből. Ezek:

valamennyi HÉV állomás teljes akadálymentesítése

szintbeli kereszteződés kiépítése a Tímár utcai megállónál

az Ország út, Szentendrei út, Pünkösdfürdő utcai kereszteződés forgalmi helyzetének javítása

A lényeg a közlemény végére marad: „Miután megszokhattuk azt is, hogy a kormányzat csak az erőből ért, ezért amennyiben nem indulnak el az egyeztetések, jövő pénteken, azaz a november 14-én 10:00 órakor kerületünk határánál a befelé jövő oldalon demonstráció keretében egy sávot lezárok a 11-es úton.”

A H5-ös HÉV két szerelvénye Szentendrén Fotó: Wikipedia

A Portfolio kedden írta meg az előzőleg megjelent Magyar Közlönyre hivatkozva, hogy a kormány támogatja a H5-ös HÉV felújítását. A cikk szerint a vonatkozó határozat határidő vagy beruházási összeg említése nélkül annyit ígér, hogy egyetért a fejlesztés korábbi műszaki tartalmának racionalizálásával, a teljesítési szakaszban lévő tervezési szerződés lezárásával és a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás megindításával.

Nem Kiss László az első polgármester, aki hozzászólt a témához. A Népszava arról írt, hogy egyeztetést kért Lázár János építési és közlekedési minisztertől Szentendre, Pomáz és Budakalász polgármestere is annak tisztázására, hogy pontosan milyen változtatásokat jelentene a szentendrei) HÉV módosított, „racionalizált műszaki tartalommal” történő felújítására vonatkozó kormányzati döntés.