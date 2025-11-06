Legalább 24 Putyin-családtag jutott magas állami hivatalhoz az utóbbi időben

Vlagyimir Putyin orosz elnök minimum 24 családtagjának segített állami hivatalhoz jutni, állítja a Projekt című projekt. A kiadvány újságírói szerint Putyin lányai, unokatestvérei, másodunokatestvérei is az államtól származó jövedelmeket élvezhetnek. Mellettük azok is, akikkel hivatalos vagy nem hivatalos kapcsolatban állt, a volt feleségétől, Ljudmila Ocseretyinától Szvetlana Krivonogihon és Alisza Harcseván át mostani állítólagos partneréig, a tornász olimpiai bajnok Alina Kabajeváig.

A legmagasabb pozícióba Jevgenyij Putyinnak, az elnök másodunokatestvérének a lánya, Anna Civiljova került, aki a védelmi miniszter helyettese, míg az ő férje, Szergej energetikai miniszter az aktuális kormányban. Anna testvérbátyja, Mihail Putyin a Gazprom vezetésében dolgozik.

A Projekt szerint Putyin rekordot állított fel, szinte bizonyos, hogy a Romanov cári család óta egyetlen elnöki família rokonsága sem lakta be ennyire az államot. Putyin elődje, Borisz Jelcin híres volt az urambátyámkodáshoz való pozitív viszonyáról, de az állami szférában elhelyezett hozzátartozóinak száma a fél tucatot sem érte el.

(Címlapkép: Vlagyimir Putyin elnök Alina Kabajevának ad át egy csokor virágot 2001 júniusában, miután az olimpiai bajnok megkapta a Barátságért-érdemrendet. Fotó: EPA POOL/SERGEI CHIRIKOV (Photo by SERGEI CHIRIKOV / POOL / AFP