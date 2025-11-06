Leomlott az egri várfal egy része

Az egri vár Föld-bástyájának külső köpenyfalának egy része éjjel, pontosan 1 óra 9 perckor szinte egy pillanat alatt leomlott. Mivel akkor senki sem tartózkodott a környéken, személyi sérülés nem történt, számolt be a történtekről a TV Eger. A riport szerint a polgármester szakemberekkel együtt azonnal elkezdett dolgozni a probléma megoldásán.

A vár ezen részének felújítása már tervben volt a Modern Városok Program keretében, amelyet viszont Eger korábban elveszített, hívta fel a figyelmet a város polgármestere, Vágner Ákos. Amikor 2024 őszén hivatalba léptek, szembesültek azzal, hogy a kormányhivatal örökségvédelmi osztálya hatóságilag kötelezte a fenntartót a várfal megújítására, ez azonban nem történt meg.

Vágner szerint az Építési és Közlekedési Minisztériummal november 7-én indították el a megállapodást, amelynek keretében első lépcsőben 1 milliárd forintot kaptak az ilyen hatósági kötelezettségek megvalósítására. A munka jelenleg tervezési fázisban van.