Listázás és folytonos háború

Belföld

A Tisza szerint folytatólagos adatlopás történt, folyik a belső vizsgálat, a propaganda pedig torzít. A propaganda valóban beindult, a Fidesz villámgyorsan kezdte el saját célra használni a tiszások adatait. Lázár hódmezővásárhelyi lapja odáig ment, hogy kilistázta azokat a hódmezővásárhelyieket, akik rajta voltak a listán. Magyar Péter országjárásának első állomásán azt mondta, „a rettegő hatalom ott tart, hogy háborút indított a saját nemzete ellen”.

Fotó: Németh Dániel/444

Lázár háborút indított Magyarország legnagyobb avállalkozója, a Strabag ellen. Gerendai szerint alapvető hibákat követett el a Sziget előző tulaja, de már ő sem ért ahhoz, hogyan kell zenei fesztivált szervezni. A Portik-perből ismert egyik ügyvéd fogja védeni a több minisztériumot érintő korrupciós óriásper fővádlottját. Távozásának körülményeiről nyilatkozott a Blikk volt főszerkesztője. Hilarion volt asszisztense szerint a metropolita rendszeresen lobbizott Semjén Zsoltnál Kirill pátriárka és mások ügyében.

Fotó: Lázár János/Facebook

Videó

Miért jár egy 19 éves fiú orosz katonai egyenruhában egy Zala megyei faluban, és miért vesznek be jódtablettát egy fővárosi buliban a szimulált atomtámadás után? Miközben Ukrajnában valódi háború zajlik, magyar fiatalok a szabadidejükben játsszák el, milyen lehet egy fegyveres konfliktus. Riportfilmünkben négy fiatal történetén keresztül mutatjuk be a katonai cosplay világát.

Külföld

New York újdonsült polgármestere, a muszlim szocialista Zohran Mamdani Barack Obama-kaliberű politikai tehetségnek tűnik, aki minden konvenciót sikeresen rúgott fel a kampányában. Mamdani győzelmi beszédében keményen beszólt Donald Trumpnak. Trump újrajelölte Elon Musk űrhajós spanját a NASA élére a magyar kormány kormányzati gigadelegációja pedig a Wizzair gépével utazik Trumphoz.

Mamdani egy november 1-i kampányrendezvényen
Fotó: STEPHANIE KEITH/Getty Images via AFP

Volodimir Zelenszkij szerint Orbán Putyint támogatja Ukrajna uniós csatlakozásának blokkolásával. Putyin javaslatokat kér az orosz nukleárisfegyver-kísérletek felújítására. Az egyik legesélyesebb cseh külügyminiszter-jelölt lejjebb tekerné az Ukrajnának nyújtott katonai támogatást. Hazaengedték a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetemről sorozás miatt elvitt magyar diákokat Ukrajnában.

Fotó: DANYLO ANTONIUK/Anadolu via AFP
Kapcsolódó cikkek

Lázár háborúja: Magyarország legnagyobb alvállalkozójának kiszorítása

A Strabag próbált integrálódni a NER-be is, de Mészárosék már megvannak nélkülük: piaci újrafelosztási kísérlet kurucos pózokkal. A magyar kormány ürügyként használhatja az osztrákok ellen az M30-as autópályát.

Tóth-Szenesi Attila, Kolozsi Ádám
POLITIKA

Muszlim szocialista lett New York polgármestere

Zohran Mamdani Barack Obama-kaliberű politikai tehetségnek tűnik, aki minden konvenciót sikeresen rúgott fel a kampányában. Győzelmétől még hangosabb lesz a vita azzal kapcsolatban, hogy merre érdemes indulnia a Trump ellen küzdő amerikai Demokrata Pártnak.

Bede Márton
külföld

A Tisza szerint folytatólagos adatlopás történt, folyik a belső vizsgálat

A Kormányzati Tájékoztatási Központ nem fejtette ki, mi a logika abban az állításukban, hogy az ukránok befolyásolják majd a tiszás szavazókat, de az legalább kiderült, hogy a választásokat nem halasztják el emiatt.

Windisch Judit
POLITIKA

Minden hétvégén háború

Miért jár egy 19 éves fiú orosz katonai egyenruhában egy Zala megyei faluban, és miért vesznek be jódtablettát egy fővárosi buliban a szimulált atomtámadás után? Miközben Ukrajnában valódi háború zajlik, magyar fiatalok a szabadidejükben játsszák el, milyen lehet egy fegyveres konfliktus. Riportfilmünkben négy fiatal történetén keresztül mutatjuk be a katonai cosplay világát.

Bokros Dorka, Kiss Bence, plankog, Német Szilvi, Kristóf Balázs
video

Villámgyorsan elkezdte saját célra használni a Fidesz a tiszások ellopott adatait

Hamarabb találták meg az adatlopás áldozatait, mint a háborúpárti ukránok.

Haszán Zoltán
POLITIKA

A Lázár-közeli revolverlap akaratuk ellenére kilistázta a Tisza app állítólagos hódmezővásárhelyi neveit

A Promenád24 volt az is, amely a városi rendőrfőkapitányt támadta be, aki ezután öngyilkos lett.

Kolozsi Ádám
belföld

„Múltkor felhívott egy fideszes önkormányzati képviselő, hogy mit lájkolom én a Magyar Péter posztjait” – elindult a Tisza választásokig tartó országjárása

Magyar Péter a Fejér megyei Csákberényben útjára indította a Tisza legújabb országjárását. Elhangoztak újdonságok, de talán még érdekesebb, miket ismétel. Az esemény előtt és közben szimpatizánsokkal beszélgettünk.

Bábel Vilmos
POLITIKA

Magyar Péter: „A rettegő hatalom ott tart, hogy háborút indított a saját nemzete ellen”

A legújabb országjárásán Csákberényben Magyar hosszan beszélt a tiszás adatlopásról, és számon kérte Orbán Viktor Mihály adatvédelmi szakértőt (vagyis a miniszterelnököt), hogy hol volt, mikor az orosz hekkerek feltörték a külügy szervereit vagy a Krétát.

Windisch Judit
POLITIKA

21 Kutatóközpont: a Fidesz felé lejt a pálya, úgy is többségbe kerülhetnek, ha a Tisza kapja a legtöbb szavazatot

Ha a Mi Hazánk is bejut, legalább öt százalékpontos Tisza-fölény kellene a kormányváltáshoz.

Kolozsi Ádám
belföld

Gerendai szerint alapvető hibákat követett el a Sziget előző tulaja, de már ő sem ért ahhoz, hogyan kell zenei fesztivált szervezni

„Semmi olyan nem történt az utóbbi években, ami abban segítene, hogy meg tudjam oldani a Sziget körül kialakult problémákat” - mondta a fesztivál alapítója, aki ennek ellenére belevág.

Kolozsi Ádám
gazdaság

A Portik-perből ismert egyik ügyvéd fogja védeni a több minisztériumot érintő korrupciós óriásper fővádlottját

Vincze Tamás már a harmadik kirendelt védője lesz a 25 milliárdos ügy elsőrendű vádlottjának, akit első fokon elítéltek a korrupciós pert vezető bíró rágalmazása miatt. A per jövő nyáron folytatódhat.

Haász János
belföld

Távozásának körülményeiről nyilatkozott a Blikk volt főszerkesztője

Politikai és szakmai okai is voltak annak, hogy a tulajdonosváltás után távozott a Blikk éléről Nagy Iván. A lap kiadóját múlt héten vette át a NER-kötelékébe tartozó Indamédia.

Keller-Alánt Ákos
POLITIKA

Hilarion volt asszisztense szerint a metropolita rendszeresen lobbizott Semjén Zsoltnál Kirill pátriárka és mások ügyében

George Suzuki szerint készpénzt is rendszeresen fogadott el oligarcháktól.

Fődi Kitti
POLITIKA

A Széchenyi fürdő vizét is veszélyezteti Tiborcz volt üzlettársának irodatömbje, a BGYH minden eszközt bevet a vízkincs védelmében

A Bayer Construct évi 3 millió köbméter termálvizet termelne ki zuglói irodakomplexuma fűtéséhez. Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. azt írta a 444-nek, minden jogi eszközt bevetnek a termálvizek védelmében, ügyfélként részesei is az engedélyeztetési eljárásnak.

Rovó Attila, Keller-Alánt Ákos
belföld

Ott lenne szükség leginkább a lakásfelújítási támogatásokra, ahol sokszor azt sem tudják, hogyan kell azt igényelni

A Habitat for Humanity lakhatási jelentésében összeszedte, miért nem érik el a leginkább a szegényebb háztartásokat a lakásfelújítási támogatások, miközben éppen őket sújtják leginkább a növekvő energiaárak és a klímaváltozás hatásai.

Bódog Bálint
lakhatás

Keményen beszólt Trumpnak győzelmi beszédében New York új polgármestere

Zohran Mamdani megüzente az amerikai elnöknek: erővel fog fellépni ellene.

Keller-Alánt Ákos
külföld

Trump újrajelölte Elon Musk űrhajós spanját a NASA élére

Májusban, amikor összezördült Trump és Musk, az elnök visszavonta Jared Isaacmant jelölését.

Fődi Kitti
űr

A Wizzair gépével utazik Donald Trumphoz a kormányzati gigadelegáció

Azon ritka alkalmak egyike lesz, amikor Szijjártó Péter nem magángéppel utazik.

Takács Lili
POLITIKA

Rekordhosszú ideje áll az amerikai kormányzat

Trump korábbi rekordja dőlt meg.

Fődi Kitti
külföld

Kína egy évre felfüggeszti az amerikai árukra kivetett pótvámokat

De a 10 százalékos vám azért marad.

Fődi Kitti
gazdaság

Zelenszkij: Orbán Putyint támogatja Ukrajna uniós csatlakozásának blokkolásával

Az ukrán elnök felszólította Orbán Viktort, vonja vissza Ukrajna csatlakozási folyamatát blokkoló vétóját.

Keller-Alánt Ákos
POLITIKA

Putyin javaslatokat kér az orosz nukleárisfegyver-kísérletek felújítására - az utolsó kísérleti atomrobbantások még a szovjet időkben voltak

Szavakban már pörög az eszkaláció: pár napja Trump jelentette be a harminc éve szünetelő amerikai nukleáris tesztek felújítását.

Kolozsi Ádám
külföld

Az egyik legesélyesebb cseh külügyminiszter-jelölt lejjebb tekerné az Ukrajnának nyújtott katonai támogatást

Elképzelései szerint Csehország a katonai támogatásról a humanitárius segítségre helyezné át a hangsúlyt.

Takács Lili
külföld

Hazaengedték a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetemről sorozás miatt elvitt magyar diákokat Ukrajnában

Az ukrajnai jogszabályok szerint ezek a hallgatók mentesítve vannak a sorozás alól.

Takács Lili
POLITIKA

Órákra lezárták a brüsszeli repteret, mert drónt észleltek

Egy másik belga reptér is érintett volt az incidensben.

Fődi Kitti
külföld

Angelina Jolie Herszonba látogatott

Az UNICEF jószolgálati nagyköveteként egy szülészetet és egy gyermekkórházat is meglátogatott.

Takács Lili
külföld