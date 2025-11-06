„Louvre” volt a jelszó a Louvre videórendszeréhez

A múlt hónapban elkövetett, 88 millió euró értékű ékszerrablás idején a világhírű Louvre Múzeum videomegfigyelő rendszerének jelszava egyszerűen „Louvre” volt – állítja a rendszert ismerő egyik múzeumi dolgozó.
Ezzel párhuzamosan a francia szenátus bizottsága előtt tett vallomásában Laurence des Cars, a Louvre elnöke és igazgatója elmondta: az Apolló-galéria külső részén mindössze egyetlen kamera volt felszerelve, amely nyugati irányba nézett, és nem látta azt az ablakot, amelyen keresztül a tolvajok fúrógépekkel betörtek és távoztak. Des Cars hozzátette, hogy a riasztórendszerek és a kamerák működtek, ugyanakkor elismerte, hogy a múzeum külső védelmi rendszere „alulfinanszírozottság miatt” gyenge pontot jelentett. Bár Des Cars hangsúlyozta, hogy a Louvre belső biztonsági rendszere működött, hozzátette: „A Louvre-ban ma egy súlyos biztonsági kudarc tanúi vagyunk. A múzeum biztonsága megbízatásom egyik legfőbb prioritása, és megismétlem: amikor 2021-ben érkeztem, megdöbbentett a biztonsági helyzet.”
Múlt héten két férfi „részben beismerte” részvételét a vakmerő lopásban. A világ leglátogatottabb múzeumából október 19-én, fényes nappal, négy tolvaj tört be, és 88 millió euró értékű ékszert vitt el. A lopott kincseket még mindig nem találják, az azonban kiderült, hogy az egyik gyanúsított egy TikTok-sztár.
(ABC)
A rendőrség vádat emelt, az egyik gyanúsítottról pedig kiderült, hogy korábban lopások miatt került bírói felügyelet alá.
Nem volt biztonsági kamera, nem hallatszott idegesítő riasztó, sima ablaküveget kellett betörniük. Majdnem annyit bénáztak, mint 1911-ben, amikor ellopták innen a Mona Lisát és két évig nem találták meg. Nézd meg az összes elrabolt kincset!
A múzeumrabló/mikrocelebritás némely TikTok videójában pont olyan motorral száguldozott Párizs utcáin, mint amilyennel a Louvre-ból elmenekültek.