„Louvre” volt a jelszó a Louvre videórendszeréhez

A múlt hónapban elkövetett, 88 millió euró értékű ékszerrablás idején a világhírű Louvre Múzeum videomegfigyelő rendszerének jelszava egyszerűen „Louvre” volt – állítja a rendszert ismerő egyik múzeumi dolgozó.

Ezzel párhuzamosan a francia szenátus bizottsága előtt tett vallomásában Laurence des Cars, a Louvre elnöke és igazgatója elmondta: az Apolló-galéria külső részén mindössze egyetlen kamera volt felszerelve, amely nyugati irányba nézett, és nem látta azt az ablakot, amelyen keresztül a tolvajok fúrógépekkel betörtek és távoztak. Des Cars hozzátette, hogy a riasztórendszerek és a kamerák működtek, ugyanakkor elismerte, hogy a múzeum külső védelmi rendszere „alulfinanszírozottság miatt” gyenge pontot jelentett. Bár Des Cars hangsúlyozta, hogy a Louvre belső biztonsági rendszere működött, hozzátette: „A Louvre-ban ma egy súlyos biztonsági kudarc tanúi vagyunk. A múzeum biztonsága megbízatásom egyik legfőbb prioritása, és megismétlem: amikor 2021-ben érkeztem, megdöbbentett a biztonsági helyzet.”

Rendőrök a Louvre előtt a rablás után. Fotó: Quentin de Groeve/Quentin de Groeve / Hans Lucas via Reuters Connect

Múlt héten két férfi „részben beismerte” részvételét a vakmerő lopásban. A világ leglátogatottabb múzeumából október 19-én, fényes nappal, négy tolvaj tört be, és 88 millió euró értékű ékszert vitt el. A lopott kincseket még mindig nem találják, az azonban kiderült, hogy az egyik gyanúsított egy TikTok-sztár.

(ABC)