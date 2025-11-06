Megpróbálták besorozni Angelina Jolie sofőrjét az ukrán hadseregbe

A területileg illetékes hadkiegészítő parancsnokság munkatársai Mikolajiv megyében elfogták és bevitték a jószolgálati úton lévő Angelina Jolie sofőrjét. Az erről elsőként beszámoló Telegram-csatorna szerint november 4-éről 5-ére virradóra állították meg a színésznő konvoját a Juzsnoukrajinszk város melletti ellenőrző ponton. A szóban forgó sofőrnek nem voltak rendben a papírjai, ezért őrizetbe vették és elvitték őt a parancsnokságra. A csatornán azt írták, hogy Jolie-nak személyesen kellett érte mennie, és csak a közbenjárása nyomán engedték el a férfit.

A Mikolajiv megyei parancsnokságon később részben megerősítették az információt. Az Unian arról írt, hogy az őrizetbe vett, 1992-es születésű férfi nem tudta igazolni magát, ám az ellenőrzés kiderítette, hogy tartalékos tisztként szerepel a katonai nyilvántartásban. A hírügynökség szerint Angelina Jolie-nak nem volt szerepe abban, hogy a sofőr végül távozhatott.

Mint arról a 444 is beszámolt, az Oscar-díjas színésznő az UNICEF jószolgálati nagyköveteként látogatott az ukrajnai Herszonba, ahol több egészségügyi intézményt is felkeresett, köztük egy szülészetet és egy gyermekkórházat. Jolie már korábban is járt Ukrajnában: 2022 áprilisában Lembergbe látogatott humanitárius küldetése keretében.