Megverte a Ludogorecet, jelenleg harmadik a Fradi az Európa-ligában

A Ferencváros 3-1-re nyert az Üllői úton a bolgár Ludogorec ellen a labdarúgó Európa-liga alapszakaszának negyedik fordulójában.

Fotó: Illyés Tibor/MTI/MTVA

A magyar bajnok góljait Gavriel Kanichowsky, Cadu és Lenny Joseph szerezte. Robbie Keane vezetőedző együttese négy meccsen szerzett tíz pontjával a harmadik, nyolcaddöntőbe jutást érő helyen áll az El 36 csapatos főtábláján.

Négy forduló van még hátra az alapszakaszból.

November 27. Fenerbahce-FTC (a törökök jelenleg 4 meccsből szerzett 7 ponttal a 15. helyen állnak)

December 11. FTC-Rangers (a skót csapat nulla ponttal tök utolsó)

Január 22. FTC-Panathianikos (a görög csapatnak 6 pontja van, ezzel a 16. jelenleg)

Január 29. Nottingham Forest-FTC (az angolok jelenleg a 23. helyen állnak 5 ponttal)

Ferencvárosi TC-PFC Ludogorec 3-1 (1-0)

Groupama Aréna, 18 789 néző, v.: Mohammed Al-Hakim (svéd)

gólszerzők: Kanichowksky (31.), Cadu (53.), Joseph (87.), illetve Son (78.)

sárga lap: Keita (20.), Yusuf (51.), illetve Almeida (17.), Verdon (56.), Marcus (65.)

Ferencváros: Dibusz - Cissé, Raemaekers, Szalai G. - Makreckis, Keita (Tóth A., a szünetben), Kanichowsky (Ötvös, 80.), Zachariassen (Romao, 67.), Cadu - Pesic (Varga B., 80.), Yusuf (Joseph, 63.)

Ludogorec: Padt - Son, Verdon, Almeida, Nedjalkov - Naressi (Csocsev, 71.), Stanic, Duarte (Jordanov, 75.) - Marcus (Ivanov, 75.), Kaloc (Bile, a szünetben), Vidal (Machado, 87.)