Minden idők legeredményesebb NHL-es gólszerzője elérte a 900 találatos csodahatárt

Fotó: PATRICK SMITH/Getty Images via AFP

Alekszandr Ovecskin, a Washington Capitals kapitánya csapata St. Louis Blues elleni meccsén belőtte 900. alapszakaszgólját az NHL-ben. A 40 éves csatár ebben a szezonban 13 meccsen 3 találatnál és 5 gólpassznál jár. A Capitals 6-1-re nyert, a szóban forgó gól a második harmadban született:

Ovecskin tavasszal állította be, majd döntötte meg a minden idők legjobb hokisának tartott Wayne Gretzky 894 gólos rekordját. Ezt évtizedeken át lehetetlennek tartották, az orosznak mégis sikerült, pályafutásáról és eredményeiről akkor hosszabban is írtunk.