„Múltkor felhívott egy fideszes önkormányzati képviselő, hogy mit lájkolom én a Magyar Péter posztjait” – elindult a Tisza választásokig tartó országjárása

„Múltkor felhívott egy fideszes önkormányzati képviselő, hogy mit lájkolom én a Magyar Péter posztjait” – a posztok szerzője még beszél az újraindult országjárása első állomásán a csákberényi rendezvényházban, de az idős férfi kijött elszívni egy cigarettát, közben beszélgetünk.
Fehérvári, közel volt, eljött. Kérdezem, honnan tudja a székesfehérvári fideszes képviselő a telefonszámát. Régi ismerősök. Nem is olyan régen a férfi még a Fidesznek kopogtatott a választások előtt, évtizedekig volt a párt szavazója. Nem lépett be soha, rossz emlékei vannak a párttagságról, de segített, ahol tudott. Most a Tiszának segít, ahol tud, egy fehérvári Tisza Sziget tagja, már tavaly belépett. Viszi a párt újságját, pultozik, ha hívják, megy.
Két éve változott meg a véleménye, „mint Magyar Péternek”. „Nem ilyen országot akartunk” – mondja. Alacsonyak a nyugdíjak, és az oroszokat sem kedvelte soha. Két családtagját is elvitték abba az országba, egyikük sem jött vissza. „Én nem utálom a Viktort. Néha még sajnálom is, hogy az ember idáig tud süllyedni. Sosem elég? A népnek is kell a pénz!”
Mit válaszolt a fideszes képviselőknek, aki a lájkokról érdeklődött? Már miért ne lájkolhatná. Erre ő?
„Azt mondja nekem, hogy hát nem oda tartozom, ezekhez. Milyen ezekhez? Hát mind ugyanoda tartozunk, a Magyar is fideszes volt! Csak aztán meggondolta magát.”
Bő egy órával korábban Tisza Sziget tagok, a stáb és a sajtó várt Magyar Péterre egy településsel odébb, Csákváron, az idősotthon előtt. A pártelnök a Tisza nevében adományokat vitt az otthon lakóinak. A napokban állt elő a Fidesz a 14. havi nyugdíjjal, demonstratív válasz kellett.
Egy környékbeli Tisza Sziget tag szerint nehéz terep az ellenzéknek Fejér megyének ez a része. Errefelé „a felének Mészáros Lőrinc, a másik felének Orbán Győző ad munkát”.
A gánti bánya Csákvártól pár perc autóútra van. Ő is bő egy éve tagja a Szigetének, mostanában főleg a Tiszta Hangot, a párt saját terjesztésű újságját viszi ki a környékbeli településeken. 400 ház tartozik hozzá.
Könnyű belépni. Jó maradni. 3 hónapig 50% kedvezmény a Körre.Már előfizetőnk vagy?
Két fordulóban castingolják a lehetséges jelölteket, és párhuzamosan a kampánymenedzsereiket. A Tiszában szinte mindenki ingyen dolgozik, néha a legnagyobb titokban. „Mindenhol ott leszünk, minden házba be fogunk kopogni.”
A Promenád24 volt az is, amely a városi rendőrfőkapitányt támadta be, aki ezután öngyilkos lett.
A Kormányzati Tájékoztatási Központ nem fejtette ki, mi a logika abban az állításukban, hogy az ukránok befolyásolják majd a tiszás szavazókat, de az legalább kiderült, hogy a választásokat nem halasztják el emiatt.