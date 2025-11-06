Négyen a Fidesz ellen

Időközi választást tartanak a VIII. kerület 8-as egyéni választókerületében, Losoncinegyedben. A vasárnapi szavazáson az a politikus is indul, aki a nyáron lemondott posztjáról.
Az akkor még DK-s Horváth Alexander tavaly júniusban a Közösen Józsefvárosért összefogás keretében indult és nyert. A fideszes Kaiser Edvint és azt az MSZP-s Czeglédy Ádámot győzte le, aki 2019-ben még az összefogás részeként nyert mandátumot.
Horváth Alexander idén tavasszal kilépett a DK-ból. A Józsefváros Újság akkor úgy értesült, hogy a politikus döntésének hátterében az állt, hogy hiányolta az új politikai arcokat és eszközöket a pártban, valamint kiverte a biztosítékot az akkor még pártelnök Gyurcsány Ferenc ellentmondásos videója a mélyszegénységben élő grábóci testvérpárról.
Horváth Alexander a lemondásakor arra hivatkozott, hogy egy videófelvétellel zsarolják. „Ismeretlenek egy olyan, évekkel ezelőtt készült videót juttattak el több helyre is, ami alapján úgy tűnhet, mintha kábítószert fogyasztottam volna. Nem fogyasztottam kábítószert, de hibáztam” – írta akkor és lemondott.
A videó aztán október 10-én meg is jelent a Metropolon, amin az látszik, hogy Horváth nevet, a háttérben meg valaki fehér port rendezget egy tálcán.
A kerületi megállapodás értelmében a jelölés joga a Demokratikus Koalíciót illette volna, akik nyilván nem ragaszkodtak volna az őket elhagyó Horváth Alexanderhez. Ehhez képest
