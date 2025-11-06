Négyen a Fidesz ellen

Ha már előfizetőnk vagy, jelentkezz be! Ha még nem, válassz a csomagjaink közül!

Pikó András józsefvárosi polgármester és csapatának képviselő-testületi többségét veszélyezteti az újabb VIII. kerületi időközi választás.

A fideszes jelöltnek négy ellenzéki érzelmű kihívója van.

Egyikük az a Horváth Alexander, aki nyáron azért mondott le, mert egy fehérporos videóval zsarolták, ennek ellenére újraindult.

A DK szerint nekik lett volna joguk képviselőjelöltet állítani, tavaly Horváth még DK-s színekben nyert, azóta kilépett a pártból.

Egy MSZP-s és egy állítólagos Tisza-szimpatizáns neve is ott lesz a szavazólapon.

A választás előtti napokban a polgármester, a DK és az MSZP elnöke a Facebookon üzengettek egymásnak.

Időközi választást tartanak a VIII. kerület 8-as egyéni választókerületében, Losoncinegyedben. A vasárnapi szavazáson az a politikus is indul, aki a nyáron lemondott posztjáról.

Lemondott, mégis elindul

Az akkor még DK-s Horváth Alexander tavaly júniusban a Közösen Józsefvárosért összefogás keretében indult és nyert. A fideszes Kaiser Edvint és azt az MSZP-s Czeglédy Ádámot győzte le, aki 2019-ben még az összefogás részeként nyert mandátumot.

Horváth Alexander idén tavasszal kilépett a DK-ból. A Józsefváros Újság akkor úgy értesült, hogy a politikus döntésének hátterében az állt, hogy hiányolta az új politikai arcokat és eszközöket a pártban, valamint kiverte a biztosítékot az akkor még pártelnök Gyurcsány Ferenc ellentmondásos videója a mélyszegénységben élő grábóci testvérpárról.

Horváth Alexander a lemondásakor arra hivatkozott, hogy egy videófelvétellel zsarolják. „Ismeretlenek egy olyan, évekkel ezelőtt készült videót juttattak el több helyre is, ami alapján úgy tűnhet, mintha kábítószert fogyasztottam volna. Nem fogyasztottam kábítószert, de hibáztam” – írta akkor és lemondott.

A videó aztán október 10-én meg is jelent a Metropolon, amin az látszik, hogy Horváth nevet, a háttérben meg valaki fehér port rendezget egy tálcán.

Fotó: Bankó Gábor/444

A kerületi megállapodás értelmében a jelölés joga a Demokratikus Koalíciót illette volna, akik nyilván nem ragaszkodtak volna az őket elhagyó Horváth Alexanderhez. Ehhez képest

Horváth Alexander elindul, nem a DK jelöltjeként, hanem függetlenként, de egyértelműen Pikó András polgármester támogatottjaként,

a DK ugyan nem indít direktben jelöltet, de a független Tóth-Ádám Éva indulását támogatják,

az MSZP direktben indítja ismét a 2019-es győztes, 2024-ben már csak 8 százalékot kapó Czeglédy Ádámot,

függetlenként indul Tóth Erzsébet, akit már-már a Tisza jelöltjének gondolnánk, ha nem tudnánk, hogy a párt a jövő tavaszi országgyűlési választásig nem indul sehol; jelmondata az, hogy a „Fidesz és az óbaloldal nélkül”, a plakátjain a fektetett nyolcas kísértetiesen emlékeztet a Tisza logójára, Jámbor András országgyűlési képviselő szerint ő a Fidesz embere,

Pálovics Emese, a fideszes jelölt ezek után szinte már csak egy kávét kell, hogy kérjen.