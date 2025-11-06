Összehívták Belgium nemzetbiztonsági tanácsát a reptereket megzavaró drónok miatt

Belgium nemzetbiztonsági tanácsa rendkívüli ülést tart csütörtökön, miután drónészlelések miatt káosz alakult ki a repülőtereken, és súlyos biztonsági aggályok merültek fel. Kedd este Belgium legforgalmasabb repülőterén, Brüsszelben, több órára leállították az érkező és induló járatokat, ami miatt több tucat járatot törölni kellett. Lezárták Liège repülőterét is, ami egy fontos áruszállítási csomópont. És Diest flamand város polgármestere arról számolt be, hogy a rendőrség és a hadsereg tagjai négy drónt láttak a közeli Schaffen katonai repülőbázis felett kedden. Már az újabb észlelések előtt is vizsgálat folyt rejtélyes drónok miatt, amelyeket a hétvégén több katonai létesítmény felett észleltek, köztük Kleine-Brogel bázis felett, a holland határ közelében. Itt állomásoznak Belgium F–16-os vadászgépei, és a hírek szerint amerikai nukleáris fegyvereket is tárolnak.

Szeptember közepe óta megszaporodtak a légteret érintő behatolások. Az elmúlt hetekben Csehországban, Dániában, Észtországban, Németországban, Lengyelországban, Norvégiában és Spanyolországban is láttak drónokat. Litvánia múlt hónapban lezárta két legnagyobb repülőterét, miután héliummal töltött ballonok – feltehetően csempészcigarettát szállítva – beléptek a légterébe. A litván miniszterelnök ezeket az incidenseket „hibrid támadásoknak” nevezte, ezzel pedig Moszkva destabilizációs kísérleteire utalt. Szeptemberben három orosz katonai repülőgép sértette meg Észtország légterét, míg Románia két F–16-os vadászgépet riasztott, miután egy drón lépett be a légterébe egy Ukrajnát ért orosz támadás után.

A dpa német hírügynökség montázsa a müncheni repülőtérről egy októberi drónészlelés után Fotó: FRANK HOERMANN/SVEN SIMON/dpa Picture-Alliance via AFP

Theo Francken, Belgium védelmi minisztere szerdán a parlamenti bizottság előtt kijelentette, hogy a belgiumi esetek „koordinált akciók benyomását keltik”, amelyek célja a zavarkeltés volt, és nagy drónok repültek formációban. „Ez összhangban van más országokban tapasztalt hibrid technikákkal. Nem egyszerűen arról van szó, hogy valaki véletlenül katonai bázis vagy repülőtér fölé repíti a drónját... Számos jel utal arra, hogy ez szervezett és strukturált művelet volt.”

A belga kormány nem nevezett meg felelőst, de a Belga hírügynökség (Belga) egy forrása szerint a biztonsági szolgálatoknak „alig van kétsége” afelől, hogy egy állam áll a háttérben – „nagyon valószínű, hogy Oroszország”. A Le Soir szerint ez a megállapítás elhangzott a csütörtöki nemzetbiztonsági tanács előkészítő megbeszélésén is.

A múlt héten Dmitrij Medvegyev, Oroszország volt elnöke, hírhedten provokatív közösségimédia-bejegyzéseinek egyikében „idiótának” nevezte Franckent. Egy korábbi interjúra válaszolt így, amelyben a belga miniszter kijelentette: nem tart attól, hogy Oroszország nukleáris támadást indít Brüsszel ellen, mert a NATO „elsöpörné Moszkvát”. A képviselőkkel folytatott megbeszélésén Francken közölte, hogy Belgium nem kívánja aktiválni a NATO 4. cikkelyét, amely lehetőséget ad a tagállamoknak biztonsági fenyegetések esetén közös konzultációra.

(Guardian)