Rosszul indult az ősz a boltokban, szeptemberben 74 milliárd forinttal kevesebbet költöttünk, mint augusztusban

gazdaság
Idén szeptemberben a kiskereskedelmi forgalom a nyers adat szerint 3,4 százalékkal, naptárhatással korrigálva 3 százalékkal haladta meg a tavaly szeptemberit, augusztushoz képest változatlan maradt – közölte csütörtökön a KSH. Ez utóbbi akár jónak is mondható annak fényében, hogy tavaly komolyan visszaesett a bolti forgalom augusztusról szeptemberre, amit a dunai árvízzel magyaráztak (bár a területi adatok ezt cáfolták).

Forrás

Ha azonban a folyóáras forgalmat nézzük, az idei szeptember is visszaesést hozott a boltokban. A KSH jelentése szerint az a kereskedelmi forgalom folyó áron 1661 milliárd forintot ért el, ami összegszerűen még visszaesést is jelent az augusztusi 1735 milliárd forinthoz képest. A boltok forgalmának havi alakulása tehát továbbra is elég jelentős amplitúdójú kilengéseket mutat.

Forrás

Az élelmiszerboltokban 3,1 százalékkal, a nem élelmiszer-kiskereskedelemben 3,5 százalékkal bővült az értékesítés, a benzinkutak forgalma 0,6 százalékkal nőtt. A forgalom csaknem felét (49 százalék) az élelmiszerboltok bonyolították le, 36 százalék zajlott a nem élelmiszer-kiskereskedelemben, 15 százalék a benzinkutakon.

Idén január–szeptemberben a kiskereskedelmi forgalom 2,8 százalékkal haladta meg az előző év első háromnegyed évét. Az első félévben még 3,1 százalékos volt az éves növekedés, vagyis a forgalomnövekedés a július-szeptemberi időszakban jócskán lelassult.

Fotó: ATTILA KISBENEDEK/AFP
gazdaság statisztika fogyasztás kiskereskedelem ksh
