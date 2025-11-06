Tíz százalékkal csökkentik a forgalmat a legnagyobb amerikai reptereken a kormányzati leállás miatt

Sean Duffy amerikai közlekedési miniszter szerdán bejelentette, hogy 40 nagy amerikai repülőtéren tíz százalékos forgalomcsökkentést rendel el a kormányzati leállás miatt. A drasztikus terv hatására a légitársaságoknak mindössze 36 órájuk maradt jelentős járatcsökkentések végrehajtására, miközben az utasok elárasztották az ügyfélszolgálatokat a következő napok légi közlekedésével kapcsolatos aggodalmaikkal. Duffy szerint a korlátozások visszavonhatók, ha a demokraták beleegyeznek a kormány újranyitásába. A leállás 13 ezer légiforgalmi irányítót és 50 ezer közlekedésbiztonsági ügynökségi dolgozót kényszerített fizetés nélküli munkára. A Trump-kormány ezzel igyekszik fokozni a demokratákon a nyomást, hogy véget vessenek a leállásnak, és egyre gyakrabban hivatkozik a légiközlekedésben várható súlyos fennakadásokra, hogy rávegye őket a költségvetés elfogadására. A demokraták viszont a republikánusokat hibáztatják, amiért nem hajlandók tárgyalni a kulcsfontosságú egészségügyi támogatásokról.
A nagy amerikai légitársaságokkal folytatott egyeztetésen a Szövetségi Légügyi Hivatal (FAA) közölte, hogy a repülőtéri kapacitáscsökkentés 4 százalékkal indul, szombaton 5 százalékra, vasárnap 6 százalékra nő, és a jövő héten éri el a 10 százalékot. A nemzetközi járatok mentesülnek a korlátozás alól. A kormány nem nevezte meg a 40 érintett repülőteret, de a csökkentések várhatóan az ország 30 legforgalmasabb légikikötőjét érintik, köztük New York, Washington D.C., Chicago, Atlanta, Los Angeles és Dallas repülőtereit. A légiközlekedési elemző cég, a Cirium szerint ez akár 1 800 járatot és több mint 268 000 ülőhelyet érinthet. A végleges döntést a kormány csütörtökön, az FAA hivatalos közleményével teszi közzé.
36 napja állt le az amerikai kormány, ezzel ez a leghosszabb időszak, amióta az amerikai kormány működésképtelen. A kormányzati leállás október 1-jén kezdődött, és azzal indokolták, hogy a Kongresszus nem tudott megegyezni az új költségvetési megállapodásról. Ennek következtében a kormányzati dolgozók fizetés nélkül maradtak, sokakat kirúgtak, és több millió amerikai maradt alapvető szolgáltatások nélkül. A demokraták és a republikánusok hetek óta patthelyzetben vannak, kompromisszum jelei nélkül. Ugyanakkor John Thune, a Szenátus többségi vezetője és a legfőbb republikánus, elmondta, hogy „megérzése” szerint lehetséges áttörés van kilátásban. „Egyszerűen csak azt gondolom, az ilyen helyzetek működését figyelembe véve, megérzésem szerint közelítünk a megoldáshoz” – mondta Thune. A korábbi kormányzati leállás rekordját Donald Trump első elnöki ciklusa alatt tartották, és 2019-ben 35 napig tartott, mielőtt véget ért.
