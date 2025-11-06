Vádat emelhetnek a Pécs Pride szervezője ellen

A rendőrség vádemelést javasol a Pécs Pride főszervezőjével szemben, Buzás-Hábel Gézát így az egyesülési és gyülekezési szabadság megsértésével gyanúsítják, írja a Magyar Nemzet. A Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság az iratokat már megküldte az illetékes ügyészségnek. Buzás-Hábelt október 28-án hallgatta ki a rendőrség gyanúsítottként.
Októberben a törvényi tiltás ellenére tartották meg a Pécs Pride felvonulást – amiről itt írtunk részletesen –, úgy, hogy bejelentett tüntetés vonult végig a városon, a vadkárok elleni demonstrációként (az erről szóló táblával a kezében vonult a menet élén Heindl Péter jogász, aktivista), és őt követték a szivárványos menetelők. Buzás-Hábel Gézával, a Diverse Youth Network igazgatójával, és a Pécs Pride egyik szervezőjével pedig külön interjút is készítettünk az esemény előtt, amit ide kattintva lehet elolvasni.
A beidézés miatt jövő hét keddre tüntetést szervez az Amnesty Internetional Magyarország és az Emberség Erejével nevű szervezet.
Ahhoz képest, hogy februárban a miniszterelnök még kidobott időnek minősítette a Pride szervezését, a Budapest után vidéken is méltóságteljes menetet tartottak.
Ahogy a budapesti, úgy a pécsi Pride-ot is betiltotta a rendőrség, ennek ellenére megtartják október 4-én az LMBTQ-jogok melletti felvonulást a baranyai városban. Buzás-Hábel Géza, az esemény egyik szervezője beszélt a 444-nek a célokról és a várakozásokról.