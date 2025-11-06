Visszaáll a Rudasban az egész napos kötényes fürdés lehetősége, de drágább lesz a belépő

Az elmúlt hetekben nagy felháborodást váltott ki, hogy a turistáktól remélt nagyobb forgalom és így bevétel reményében október elejétől a Rudasban drasztikusan csökkentették a nem koedukált fürdőzési lehetőségek időtartamát. A téma nemcsak a Rudas törzsvendégei körében okozott felháborodást, de a Fővárosi Közgyűlésen is terítékre került, ahol csak Vitézyék és a Tisza támogatta a kötényes fürdés visszaállítását. A Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. közleménye szerint azonban megoldás született: újra lesz egy-egy teljes kötényes nap minden héten.

Fotó: Kovács Tamás/MTI/MTVA

„A kötényes törökfürdés rendszeres látogatóinak igényeit figyelembe véve, személyesen is egyeztetve a fürdő törzsvendégeivel a BGYH Zrt. új javaslatot tett a nyitvatartás rendjére: minden héten egy-egy teljes kötényes nap is rendelkezésre áll a Rudas fürdőben a nő, illetve a férfi vendégek részére. Ennek megfelelően a megszokott módon kedden női, szerdánként pedig férfi egész napos kötényes fürdőzésre lesz lehetőség 2025. november 18-tól”, írják.

Eredetileg december elejétől vezették volna vissza ezt a lehetőséget, de a főváros novemberi 17-i születésnapját megfelelőbb alkalomnak tartották.

Tájékoztatásuk szerint a törökfürdőben a férfi, illetve a női külön fürdőzés hagyománya hétfő, csütörtök és péntek délelőtt is megmarad a reggeli 6 órai nyitástól délelőtt 11 óráig. Ezeken a napokon délelőtt 11 órától üzemzárásig, továbbá szombaton és vasárnap koedukált rendszerben működik a fürdő. Az elmúlt évek gyakorlata alapján december 15-től január 6-ig a Rudas fürdő minden nap koedukált lesz, tekintettel a kiemelt ünnepi időszakra.

A nem koedukált fürdőzés visszaállítása azonban kellemetlen következménnyel is jár a fürdőzők részére. A BGYH Zrt. ugyanis az ezen időszakok miatt keletkező árbevétel-kiesést a belépő kisebb mértékű emelésével tudja ellensúlyozni.

A Rudas fürdő komplex és törökfürdő jegyárai 1000 forinttal lesznek drágábban jövő év január elsejétől.

Ugyanakkor a Zsigmondy Klubkártya tagoknak továbbra is biztosítják a három fürdő kezdvezményes látogatását, január elsejétől pedig hétvégente a Lukács fürdőben is használhatják a klubkártyát az érintettek.