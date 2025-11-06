Visszatért a kegyvesztett NER-lovag, Homlok Zsolt

Egy uniós finanszírozású projekt keretén belül nyílik lehetősége a MÁV-nak arra, hogy a vasúti infrastruktúra kiválasztott elemeit az országos vasúthálózat 11 dunántúli állomásán alkalmassá tegyék a polgári-katonai kettős felhasználásra. Az állomások a következők: Almásfüzitő, Komárom, Nagyszentjános, Hegyeshalom, Várpalota, Hajmáskér, Boba, Murakeresztúr, Sárbogárd, Dombóvár és Kiskorpád.

Ehhez először a megvalósíthatósági tanulmányt, a költség-haszon elemzést, a környezeti hatástanulmányt, továbbá az építési engedélyezési terveket kell elkészíteni, valamint be kell szerezni a szükséges engedélyeket is – ezekről szól a most zárult tender az Átlátszó cikke szerint.

Homlok Zsolt

A közbeszerzési eljárást három részre bontották, de mindhárom részt a Mészáros Lőrinc exvejéhez kötődő Vasútvillamosító Kft. nyerte el nettó 1,99 milliárd forint értékben. A cég tulajdonosa a cseh Rafinanz Promotion CZ s.r.o., az ügyvezetője pedig szeptember 10-e óta Homlok Tibor, Mészáros Lőrinc exvejének, Homlok Zsoltnak a testvére. A Rafinanz Promotion CZ s.r.o. tulajdonosa pedig az Osaühing Colaire Consulting és a Rafinanz Promotion AG, ügyvezetője pedig Homlok Zsolt és Homlok Tibor.

Homlok Zsolt 2023 nyarán vált el Mészáros Lőrinc lányától, utána pedig gyakorlatilag kiesett a pikszisből. Mészárosék kirakták Homlok cégét az egyik nagyobb projektből, és más munkához sem jutott alvállalkozóként a piacon. Más lehetősége nem lévén Tallinban és Romániában próbál munkát szerezni. Tavaly december végén közölte a GVH, hogy Homlok zászlóshajó cégei (a Homlok Építő Zrt. és az ugyanilyen nevű Kft.) is érintettek egy hatalmas vasúti kartellben. Emiatt összesen 1,2 milliárdos bírságot kaptak a cégek. Vélhetően ez is hozzájárult, hogy idén két cégére is csődvédelmet kellett kérnie Homloknak.

