24 éve eltűntként tartották számon, valójában a felesége és annak egykori szeretője ölte meg az ajkai férfit

Kiderült, hogy emberölés áldozata lett egy több mint 24 évvel ezelőtt eltűnt ajkai férfi – közölte a Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság pénteken. Az akkor 35 éves férfi eltűnését 2001 tavaszán jelentette be a testvére, a nyomozás azonban eredménytelenül zárult.

Idén aztán olyan információ jutott el a Veszprém megyei rendőrökhöz, ami alapján emberölés gyanúja merült fel. Ezután hallgatták ki az eltűntnek hitt férfi egykori feleségét és annak akkori szeretőjét, akik elismerték, hogy a 2001-ben eltűnt férfit előre kitervelten, közösen ölték meg, majd a testét elásták egy Devecser környéki hétvégi ház udvarán.

A nyomozók emberi maradványokat találtak az említett udvarban, a rendőrség pedig őrizetbe vette a 57 éves nőt és a 67 éves egykori szeretőjét, majd kezdeményezte a letartóztatásukat. (via MTI)