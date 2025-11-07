A magyar rendőrség semmit nem tussol el!

Közleményben kérte ki magának a Belügyminisztérium, hogy Dobrev Klára csütörtöki sajtótájékoztatóján felelősségre vonta Pintér Sándor belügyminisztert Hilarion metropolita ügyében.

Miért hagyták futni Semjén Zsolt pedofil barátját, Hilarion metropolitát? Milyen bizonyítékok vannak a rendőrség birtokában Hilarion metropolitáról, és miért nem tettek semmit az ügyben másfél év alatt? Hogyan kaphatott egyházi és kulturális támogatásként elkönyvelt közpénzmilliárdokat, sőt magyar állampolgárságot egy olyan ember, akiről bizonyítékok lehettek a magyar rendőrségnél egy pedofil ügyben?

– kérdezte többek között a DK elnöke, miután George Suzuki, Hilarion metropolita egykori japán-orosz származású segédje a DenikN cseh kiadványának hang- és videófelvételekkel is alátámasztotta, hogy az orosz egyház budapesti feje hónapokig molesztálta és rendszeresen bemászott az ágyába. Suzuki azt is mondta, a rejtett kamerás videók és hanganyagok a magyar rendőrségnél vannak, de – elmondása szerint – másfél éve nem történt előrelépés.

Részlet a rejtett kamerás felvételből

Mint ismeretes, Hilarion eddig tagadta, hogy szexuális kapcsolata lett volna a fiatallal, akinek a szavahihetőségét Semjén Zsolt is kétségbe vonta a meghallgatása során, ő „Suzuki nevű emberként” hivatkozott a japán fiatalra, akiről azt mondta, hogy lopás miatt körözik. Most ezt a vonalat erősítette meg a Belügyminisztérium is, aki azt válaszolta Dobrevnek, nincs itt semmi látnivaló, minden a legnagyobb rendben, a DK elnökét pedig nyilvános bocsánatkérésre szólította fel: