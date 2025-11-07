A magyar rendőrség semmit nem tussol el!

Közleményben kérte ki magának a Belügyminisztérium, hogy Dobrev Klára csütörtöki sajtótájékoztatóján felelősségre vonta Pintér Sándor belügyminisztert Hilarion metropolita ügyében.
Miért hagyták futni Semjén Zsolt pedofil barátját, Hilarion metropolitát? Milyen bizonyítékok vannak a rendőrség birtokában Hilarion metropolitáról, és miért nem tettek semmit az ügyben másfél év alatt? Hogyan kaphatott egyházi és kulturális támogatásként elkönyvelt közpénzmilliárdokat, sőt magyar állampolgárságot egy olyan ember, akiről bizonyítékok lehettek a magyar rendőrségnél egy pedofil ügyben?
– kérdezte többek között a DK elnöke, miután George Suzuki, Hilarion metropolita egykori japán-orosz származású segédje a DenikN cseh kiadványának hang- és videófelvételekkel is alátámasztotta, hogy az orosz egyház budapesti feje hónapokig molesztálta és rendszeresen bemászott az ágyába. Suzuki azt is mondta, a rejtett kamerás videók és hanganyagok a magyar rendőrségnél vannak, de – elmondása szerint – másfél éve nem történt előrelépés.
Mint ismeretes, Hilarion eddig tagadta, hogy szexuális kapcsolata lett volna a fiatallal, akinek a szavahihetőségét Semjén Zsolt is kétségbe vonta a meghallgatása során, ő „Suzuki nevű emberként” hivatkozott a japán fiatalra, akiről azt mondta, hogy lopás miatt körözik. Most ezt a vonalat erősítette meg a Belügyminisztérium is, aki azt válaszolta Dobrevnek, nincs itt semmi látnivaló, minden a legnagyobb rendben, a DK elnökét pedig nyilvános bocsánatkérésre szólította fel:
Pedofil bűncselekmény 14. életévét be nem töltött fiatal sérelmére követhető el. Az orosz - japán állampolgárságú »ministráns«, Suzuki George 20 éves volt, amikor megismerkedett Hilarion metropolitával – pedofília kizárva.
A feljelentésekről annyit, hogy a metropolita jelentette fel volt titkárát, aki mintegy 30 millió forint értéket lopott el tőle mielőtt 2024. január 4-én feltűnő gyorsasággal Japánba távozott. Suzuki 2024. január 26. óta magyar elfogatóparancs, valamint 2024. április 23. óta európai és nemzetközi körözés alatt áll.
A nyomozás során derült ki, hogy Suzuki George rejtett kamerát helyezett el a metropolitával közösen lakott ingatlanban. Közölte a metropolitával, fizessen neki 384 000 eurót (közel 150 millió forintot), különben nyilvánosságra hozza a felvételeket - Hilarion nem fizetett.
A rendőrség ezekben az ügyekben is nyomozást folytat. A magyar rendőrség semmit nem tussol el! Elnök Asszonynak be kell fejeznie a rendőrség minden alapot nélkülöző gyalázását, mert azzal hiteltelenné válik. És persze lehetősége van nyilvános bocsánatkérésre.
„Még az istentisztelet előtt is bejött az ágyamba. Bizonyítékom van.” Ezt mondta egy cseh lapnak George Suzuki, Hilarion metropolita egykori segédje, akit többször próbáltak meghazudtolni eddig.