A rogáni propaganda költi el a kormányzati kommunikációs pénzek 90 százalékát

Októberben újabb 75 milliárd forint összegű keretmegállapodást kötött a Rogán Antal alá tartozó Nemzeti Kommunikációs Hivatal (NKOH) Balásy Gyula cégeivel.

A G7 kiszámolta, erre azért volt szükség, mert az előző 2022 tavaszán kötött hasonló megállapodás 225 milliárd forintos keretösszege elfogyott. „Érdekesség”, hogy az előző megállapodás is 75 milliárdról szólt, csak egy kitétel miatt újabb nélkül meg lehetett hosszabbítani két évvel, a keretösszeget pedig kétszer fel lehetett tölteni az eredeti összegig. Ez a mostani megállapodással is így van.

Balásy Gyula Fotó: Németh Dániel/444

A lap azt is megnézte, mire ment el az évi mintegy 70 milliárd forint az állami kommunikációban. A teljes költés 60 százalékát, több mint 130 milliárdot költöttek az eredetileg a kék plakátokról ismertté vált kampányokra, írják. Ha csak a kormányzati költéseket nézzük, annak 90 százalékát költötte el Rogán Antal tárcája.

Sokat lehetne tehát spórolni pusztán az állami propaganda megszüntetésével, arról nem is beszélve hogy Balásy cégei a túlárazáson túl több más trükköt is bevetnek, hogy minél nagyobb összegeket számlázhassanak ki állami megrendelőiknek.